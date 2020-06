La gran voglia di sorridere di Melania Trump nonostante la richiesta del marito Donald | VIDEO

La situazione in Usa meriterebbe ben altro, e non risate davanti le telecamere

«Shh, c’è poco da ridere», diceva il giardiniere del cimitero protagonista di un’iconica scena di Bianco, Rosso e Verdone quando il protagonista, Mimmo, gli chiede: «Ce sta qualcosa come soriso, rise, risata, come me viè da ride?». Ed è più o meno quello che è accaduto negli Stati Uniti in una scena familiare mostrata davanti alle telecamere da Donald Trump e da sua moglie. Il numero uno della Casa Bianca, infatti, prova a chiedere alla sua compagna di ridere davanti ai giornalisti, ma lei non sembra averne alcuna voglia. Il video del sorriso Melania Trump è diventato virale.

Le tensioni pubbliche tra marito e moglie erano già state palesate nel maggio di tre anni fa, quando Melania Trump di rifiutò di dare la mano a Donald non appena scesi dall’Air Force One a Tel Aviv e anche in Italia. Una scena che sembra ripetersi anche nel 2020, con la first lady che sfoggia un sorriso forzato davanti alle telecamere dopo la richiesta da parte del Presidente degli Stati Uniti. Ecco il video che sta facendo il giro del mondo sui social.

Trump asks Melania to smile during today’s photo op. pic.twitter.com/B59YeDHKRM — The Recount (@therecount) June 2, 2020

Sorriso Melania Trump, la smorfia diventa virale

Quel sorriso Melania Trump (forzato e per pochissimi istanti) non è passato inosservato. Gli Stati Uniti, tra la pandemia legata al Coronavirus, l’alto tasso di disoccupazione da quando è iniziata l’emergenza sanitaria e tutto quel che sta avvenendo per le strade delle città dopo l’omicidio dell’afroamericano George Floyd, non stanno sicuramente passando un momento in cui dispensare sorrisi davanti alle telecamere. E Melania Trump, a differenza del marito, sembra esserne consapevole. Quel mancato sorriso e quella smorfia momentanea dopo la richiesta del marito, parlano più di mille parole.

(foto di copertina: da Twitter)