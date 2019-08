Il sondaggio premia ancora la Lega: Pd e M5s lontanissimi dal partito di Salvini

Vola la Lega, distante anni luce dal Pd e dal Movimento Cinque Stelle. Il partito di Matteo Salvini consolida la leadership politica e, nonostante la crisi di governo, continua a guadagnare consensi. Secondo un sondaggio effettuato da Ipsos per il Corriere della Sera, il Carroccio sarebbe infatti salito al 36%, in crescita di ben 3 punti percentuali rispetto al dato registrato dallo stesso Istituto a fine giugno.

Lega al 36%, Pd al 20,5% e M5s al 17,8%. Cresce FdI

Nonostante il Partito Democratico abbia scalzato dal secondo posto il Movimento Cinque Stelle, risulta essere ancora lontanissimo dalla vetta. Il partito che ha per leader Nicola Zingaretti si ferma infatti al 20,5%, quasi la metà rispetto alla Lega e in calo rispetto al 21,2% della scorsa rilevazione. In terza posizione, invece, troviamo il partito guidato da Luigi Di Maio, stabile al 17,8%.

Un buon sostegno nelle ormai imminenti prossime elezioni Matteo Salvini lo potrebbe avere da Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni, secondo il sondaggio effettuato da Ipsos, vola infatti al 7,5%, uno dei livelli più alti mai raggiunti. Sorpassato anche Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi si ferma al 7,1%.

Se coalizzati, Lega, FdI e FI supererebbero il 50% dei voti

L’esito del sondaggio mette in risalto un dato eclatante: se ancora esistesse, infatti, una coalizione Lega-Fratelli d’Italia-Forza Italia, la stessa che si è presentata alle elezioni del 2018, oggi supererebbe dunque quota 50% delle preferenze totali degli aventi diritto al voto. Tra gli alleati del Pd, invece, restano stabili i Radicali e i Verdi: Più Europa si ferma intorno al 3,5%, mentre il partito degli ambientalisti si avvicina al 2 per cento.

[CREDIT PHOTO: ANSA/DANILO DI GIOVANNI]