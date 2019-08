Vola la Lega, crolla il M5S: il sondaggio premia Salvini e boccia Di Maio

La Lega sfiora il 40%, mentre il Movimento 5 Stelle scende sotto quota 15%. È questo l’esito dell’ultimo sondaggio pubblicato dal quotidiano il Sole 24 Ore. Il partito di Salvini, nonostante le ultime polemiche relative allo scandalo Russiagate e al litigio con il videomaker di Repubblica Valerio Lo Muzio in merito al giro in moto d’acqua del figlio del ministro dell’Interno, secondo una rilevazione Winpoll si attesta al 38,9% dei consensi.

Il Pd sorpassa il M5s e diventa il secondo partito per consensi

Il Pd, dopo la nomina di Nicola Zingaretti a segretario del partito, diventa la seconda forza politica dietro alla Lega con il 23,3 per cento dei consensi. Nell’ambito del centrosinistra, +Europa resta a quota 2,3%, i verdi sono all’1,7 per cento e la Sinistra è all’1,9. Per quanto riguarda invece il campo del centrodestra, Fratelli d’Italia si attesta al 7,4%. Forza Italia invece si ferma al 6,7 per cento.

Più di sette italiani su dieci vogliono tornare alle urne

Ma il dato più eclatante è un altro. Secondo il sondaggio Winpoll, il 72% degli italiani vorrebbe tornare alle urne. Vale a dire più di 7 persone su 10. I cittadini sono probabilmente stanchi dal governo Lega-M5s e dai conflitti interni alla maggioranza tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Zingaretti: «Escludo un’alleanza Pd-M5s»

E su una possibile crisi di governo, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha escluso qualsiasi tipo di alleanza con il Movimento Cinque Stelle per contrastare il dominio della Lega: «Se la maggioranza entrasse in crisi il Pd direbbe che bisogna ridare la parola agli italiani», ha detto in un’intervista rilasciata al Tg3. «In una situazione così difficile, con scelte così difficili da fare, perché questo governo ha creato un buco nel bilancio drammatico, è giusto che scelgano gli italiani e le italiane prima di tutto. E noi combatteremo per voltare pagina in questo Paese, mettere al centro il lavoro, l’ambiente, la scuola, la sanità».

