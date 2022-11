Ora su WhatsApp sono arrivati anche i sondaggi

Per WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, è un periodo pieno di novità e aggiornamenti del proprio servizio. Di recente è stata introdotta la possibilità di inviare messaggi al proprio numero di telefono, quindi di fare delle conversazioni con sé stessi. Ora WhatsApp ha introdotto la possibilità di creare dei sondaggi da inviare come se fosse un normale messaggio di testo ai propri contatti. Si tratta di una funzione che potrebbe facilitare la comunicazione tra gli utenti che fanno parte di uno stesso gruppo su WhatsApp.

Non solo messaggi a te stesso: con il nuovo aggiornamento si possono creare dei sondaggi su WhatsApp

Si tratta dell’ultimo aggiornamento dell’applicazione sia per Android sia per iOS. Per creare un sondaggio è necessario aprire la finestra delle opzioni che si utilizza di solito per inviare contenuti multimediali come immagini o GIF. Ora quella finestra comprende anche l’opzione “Sondaggio”, che consente di scegliere la domanda che si vuole porre all’utente o agli utenti di una chat di gruppo e le risposte, al massimo 12, tra cui si può scegliere e che possono essere anche posizione nell’ordine preferito dalla persona che crea il sondaggio.

Sia l’autore del sondaggio che gli altri utenti possono rispondere, anche più volte, ma anche rimuovere le risposte per sceglierne un’altra. I sondaggi non possono essere inoltrati, ma possono ricevere le reaction – cioé le emoji come risposta a un messaggio – esattamente come i normali messaggi di testo o che contengono contenuti multimediali. Si tratta di un’innovazione molto importante, già presente da tempo su altre applicazioni di messaggistica istantanea tra cui Telegram, e che facilita soprattutto i processi decisionali e l’organizzazione all’interno dei gruppi che secondo i progetti di Meta potrebbero arrivare a raccogliere fino a 1024 persone.