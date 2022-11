Sai quante belle discussioni che potrai fare con te stesso su WhatsApp

Detta così, come l’abbiamo messa nel titolo, può sembrare un qualcosa di patologico. In realtà, sarà un modo alternativo per prendere appunti, conservare file e tenere bene in mente appuntamenti ed elenchi. C’è una nuova funzione che caratterizzerà WhatsApp: sarà quella di potersi auto-inviare dei messaggi. La funzione è presente nell’ultima versione dell’applicazione per il sistema operativo di Apple, iOS: esattamente, stiamo parlando della release 22.23.74.

LEGGI ANCHE > L’ultimo aggiornamento di WhatsApp che dà problemi con i download per i telefoni Android

Auto-inviare messaggi su WhatsApp, l’ultimo aggiornamento per iOS

La funzionalità messa a disposizione dall’app di messaggistica di Mark Zuckerberg permette, in realtà, di migliorare un passaggio che molti utenti erano soliti fare. Ovvero quello di aprire un gruppo per salvare appunti o file a mo’ di promemoria. Il gruppo poteva essere composto da una utenza diversa dello stesso soggetto (si pensi, ad esempio, a chi ha un telefono aziendale e un telefono personale) oppure da una seconda persona che – se riteneva fastidioso l’invio di messaggi come promemoria da parte dell’utente invece interessato a questa attività – poteva escludersi dal gruppo, lasciando di fatto libero l’altro di condividere quello che più gli andava.

Un walk around, insomma, che adesso non sarà più necessario. WhatsApp avrà tra i contatti anche quello dell’utente, seguito dalla specifica you. Aprire una conversazione con se stessi può essere dunque utile per archiviare, per conservare, per ricordare, sfruttando la memoria dell’applicazione. Ovviamente, il suggerimento è sempre quello di non abusare di questa funzionalità, proprio perché un improvviso down potrebbe rendere – potenzialmente – i contenuti inaccessibili. Ma potrebbero verificarsi anche altre circostanze che rendono questo nuovo modo di archiviare appunti e documenti non propriamente sicuro. A meno che non si voglia utilizzare la funzione di auto-inviare messaggi su WhatsApp davvero per intrattenere delle conversazioni con se stessi. Ma in quel caso, forse, dovremmo chiederci se la digitalizzazione della nostra vita non ci stia sfuggendo di mano.