Perché su Twitter si sta parlando di una possibile “morte” di Twitter?

Elon Musk, dopo aver licenziato migliaia di lavoratori di Twitter, ha inviato una e-mail ai dipendenti per chiedere loro di accettare ritmi di lavoro molto intensi, definiti «hardcore», oppure di licenziarsi. In molti sembrerebbero aver scelto la seconda opzione. Twitter è stata costretta a chiudere gli uffici dell’azienda fino a lunedì prossimo anche se non ha comunicato le ragioni precise per cui ha preso questa decisione.

In queste ore su Twitter le principali parole, frasi chiave o hashtag di tendenza, cioè gli argomenti più trattati in un certo momento e che finiscono per questo nella lista Tendenze per te, riguardano proprio Twitter e quello che suppone stia succedendo all’interno dell’azienda.

In molti hanno collegato la notizia delle dimissioni di molti dipendenti nelle ultime ore a un conseguente possibile collasso del social network.

Molti utenti hanno dimostrato di essere preoccupati per il futuro di Twitter già a partire da poche ore dopo l’acquisizione dell’azienda da parte di Musk. In queste ore uno degli hashtag di tendenza è #RIPTwitter, cioè “Riposa in pace Twitter”. Il grande numero di persone che sono state licenziate o che si sono licenziate nelle ultime ore ha creato una grande preoccupazione tra gli utenti di Twitter sia riguardo i problemi di sicurezza cui potrebbero essere esposti sia riguardo al fatto che Twitter possa effettivamente smettere di funzionare da un momento all’altro. Sempre nei temi di tendenza c’è anche Mastodon, il social network che secondo alcuni potrebbe costituire l’alternativa al Twitter di Musk.

#RIPTwitter:

Per i commenti sulle recenti dimissioni di un gran numero di dipendenti di Twitter pic.twitter.com/E8OijQBj7R — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) November 18, 2022

Intanto, Musk ironizza su quello che sta accadendo sul social network. Poche ore fa ha pubblicato, come fa spesso, un meme che è forse volto a far riflettere sul fatto che molti utenti stanno utilizzando Twitter per parlare della “morte” imminente del social network. Un’immagine in linea con le tendenze più recenti.

In una risposta a un tweet di un utente che chiedeva spiegazioni sul perché le persone stessero parlando di una possibile chiusura di Twitter, Musk ha risposto: «Le persone migliori restano, quindi non sono molto preoccupato».