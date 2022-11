Facebook rimuoverà informazioni su orientamento sessuale, religioso e politico dal 1° dicembre

Il cambio di prospettiva di Facebook, che ci indica anche quanto le piattaforme social siano cambiate dai loro albori. All’inizio dell’esperienza di social networking della piattaforma, infatti, era cosa comune condividere delle informazioni personali quasi come se fosse qualcosa di estremamente figo. L’orientamento sessuale, ad esempio, ma anche il credo religioso o l’appartenenza politica. Il tutto veniva inserito nella descrizione del profilo, disponibile a tutti gli utenti (o solo agli amici) a seconda delle priorità d’accessi che era stata impostata dal titolare del profilo stesso. Da allora, Facebook ha mantenuto questa possibilità di fornire le informazioni di cui sopra, nonostante i tempi siano profondamente cambiati: oggi, gli utenti sono molto più attenti alla propria sfera privata che in passato. E anche Facebook sembra, oggi, voler assecondare questo cambiamento: dal 1° dicembre, infatti, eliminerà la possibilità di fornire queste informazioni, anche su base volontaria.

Orientamento sessuale su Facebook e le altre informazioni che verranno rimosse dal 1° dicembre

Facebook is removing religious views and ‘interested in’ info from profiles from 1 December 2022 pic.twitter.com/SKjSrtwUwm — Matt Navarra (@MattNavarra) November 16, 2022

«Nell’ambito dei nostri sforzi per rendere Facebook più facile da navigare e utilizzare, stiamo rimuovendo una manciata di campi del profilo: Interessato a, Opinioni religiose, Opinioni politiche e Indirizzo di residenza o di domicilio – ha detto Emil Vazquez, portavoce di Meta -. Stiamo inviando notifiche alle persone che hanno compilato questi campi, informandole che questi campi verranno rimossi. Questa modifica non influisce sulla capacità di nessuno di condividere queste informazioni su se stessi altrove su Facebook».

Dunque, a breve chiunque abbia condiviso in descrizione il proprio orientamento sessuale, politico o – banalmente – il proprio indirizzo di casa riceverà un messaggio da parte di Meta, in cui si comunicherà l’avvenuto cambiamento, che partirà – come detto – dal 1° dicembre 2022. Meta si era già impegnato, in passato, a evitare la targettizzazione mirata degli utenti per quanto riguarda l’orientamento sessuale, religioso, politico o sulla base della loro geolocalizzazione. Il passaggio successivo è stato quello di evitare che queste stesse informazioni possano essere rese note – su base volontaria – dagli utenti di Facebook, in campi ad hoc predisposti dalla piattaforma. Una piccola, ma significativa rivoluzione.