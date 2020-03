Sky Arte gratis, l’iniziativa culturale via streaming per tutti

Sky Arte si aggiunge alle aziende protagoniste della Solidarietà Digitale. L’emergenza coronavirus sta costringendo la popolazione in casa e si moltiplicano le iniziative culturali via streaming per tenere compagnia agli italiani. Dopo aver aperto tutti gli altri pacchetti agli abbonati Sport per permettere loro di passare il tempo con film e serie tv. Ora però la piattaforma propone a tutti il meglio delle grandi produzioni di Sky Arte sul patrimonio artistico e culturale italiano. A partire da mercoledì 25 marzo, sul sito https://arte.sky.it/, ci sarà la possibilità di godere del palinsesto 24 ore su 24 con cui il pubblico avrà la possibilità di viaggiare attraverso le più belle produzioni del canale, di intrattenersi con gli imponenti film d’arte e di raccontare il cuore del Bel Paese.

Tantissime sono le produzioni di Sky Arte che potranno essere viste in modo completamente gratuito: Sette Meraviglie, la serie che va alla scoperta dei grandi simboli dell’arte italiana, realizzata con le più moderne tecniche di ripresa; Musei, la produzione che permette di immergersi nei più importanti poli museali d’Italia e scoprire le ricchezze custodite all’interno; i grandi film che raccontano vita e opere dei grandi Leonardo, Michelangelo, Caravaggio, Raffaello e Tintoretto; Italie Invisibili che porta l’attenzione su luoghi in cui il tempo e la storia hanno lasciato il segno del proprio passaggio; Italian Season, la serie dedicata alle eccellenze artistiche del Belpaese.

Non solo però arte e natura, ma anche la grande musica su Sky Arte: le magiche atmosfere delle esibizioni di Brunori Sas nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo di Palermo, di Franco Battiato nell’Hangar Bicocca di Milano e le puntate più intense di 33 Giri – Italian Masters. Non vi resta che collegarvi sul sito per poter iniziare un viaggio fantastico nelle meraviglie di luoghi e cultura italiana.