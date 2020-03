Borrelli ha la febbre, salta la conferenza stampa quotidiana della Protezione Civile

Il capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, è febbricitante. Queste sono le uniche spiegazioni fornite dai canali social che annunciano la sospensione della consueta conferenza stampa delle 18 con la lettura del bollettino dei contagi, decessi e guariti del Coronavirus in Italia

«A causa di un lieve stato febbrile del Capo Dipartimento Borrelli la conferenza stampa di aggiornamento sul Coronavirus delle ore 18 è sospesa», è scritto sul profilo Facebook ufficiale del dipartimento della Protezione Civile, allegando il link alla mappa che viene aggiornata quotidianamente con i numeri comunicati dalla Regioni e il resoconto Nazionale.

Borrelli ha la febbre, salta la conferenza stampa quotidiana

«Questa mattina il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha accusato sintomi febbrili e, a scopo precauzionale, ha lasciato la sede del Dipartimento – si legge nel comunicato stampa diffuso dalla Protezione Civile -. A causa di questa lieve indisposizione a partire da oggi, fino a data da destinarsi, la quotidiana conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus delle ore 18 è sospesa».

La sospensione a data da destinarsi

Non solo oggi, dunque. Probabile una sospensione anche nei prossimi giorni, in base allo stato di salute di Angelo Borrelli. Ma le informazioni continueranno ad arrivare quotidianamente: «Il Dipartimento della Protezione Civile, continuerà a garantire la massima operatività e, anche per il tramite dell’Ufficio Stampa, a diffondere le informazioni disponibili sull’emergenza in atto. L’aggiornamento dei dati di dettaglio sul monitoraggio sanitario in Italia, verrà fornito attraverso un comunicato stampa che sarà diffuso alle ore 18».Cambierà la forma, dunque, non la sostanza. In attesa del ritorno del capo della Protezione Civile, sarà diffuso alle 18 il comunicato stampa con gli aggiornamenti delle ultime 24 ore.

