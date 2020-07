Sinisa Mihajlovic diventa cittadino onorario di Bologna

Nonostante qualche perplessità emersa nei giorni scorsi, il consiglio comunale di Bologna ha votato favorevolmente e conferirà la cittadinanza onoraria a Sinisa Mihajlovic. Alla fine, dunque, con 26 voti favorevoli e tre contrari, la delibera è stata approvata e, in attesa della cerimonia ufficiale (che probabilmente arriverà nel mese di settembre), l’allenatore serbo può già sentirsi un cittadino bolognese.

La mozione era stata presentata dal capogruppo della lista civica ‘Al centro Bologna’, Gian Marco De Biase, rimasto incantato da una frase pronunciata da Sinisa Mihajlovic nella fase più dura della sua lotta contro la leucemia: «Non sono un eroe ma solo un uomo». Insomma, parole che sono state apprezzate a larga maggioranza dato che, con 26 voti a favore, è stato deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria bolognese all’allenatore rossoblu.

Sinisa Mihajlovic cittadino onorario di Bologna

Ma non sono mancate le polemiche. Non per la storia recente del tecnico serbo, ma per quella passata. Alcuni esponenti all’interno del consiglio comunale di Bologna, infatti, avevano già annunciato il proprio voto contrario per via delle simpatie politiche di Sinisa Mihajlovic. No, non si parla di attualità italiana – come quando l’allenatore disse di sostenere (senza poter votare) la candidatura di Lucia Borgonzoni e della Lega in Emilia-Romagna -, ma per altre vicende che hanno rispondono al nome della Tigre Arkan, al secolo Željko Ražnatović.

Le controversie prima del voto

L’ex calciatore e ora allenatore, infatti, sarebbe stato vicino agli ideali politici dell’estremista dell’ultradestra che mise a ferro e fuoco alcuni territori dell’Ex Jugoslavia attraverso efferati delitti e opere di squadrismo. Insomma, quelle simpatie del passato stavano per bloccare la pratica per la cittadinanza onoraria che, invece, ora arriverà ufficialmente nel prossimo settembre. Superando le polemiche.

