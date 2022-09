Non è vero che i Simpson avevano previsto la data della morte della Regina Elisabetta

Ci risiamo, ancora una volta. Quando accade nel mondo un evento epocale, c’è chi si diverte – sui social – a rilanciare teorie (false) sulle capacità divinatorie di uno tra i più famosi e apprezzati cartoni animati della storia. Era accaduto in passato con le violenza di Capitol Hill, ma già in precedenza ne avevamo parlato per alcuni filmati (artefatti) o immagini sul caso “George Floyd” e su altri fatti di cronaca più o meno recenti. Poteva mancare l’arte predittiva dei Simpson sulla data della morte della Regina Elisabetta II? Ovviamente no. Ma, altrettanto ovviamente, si tratta dell’ennesima bufala messa in circolazione da qualche buontempone della rete.

Tutto parte da un video pubblicato da un utente su TikTok che poi, nella consueta dinamica dei social, è finito anche su moltissime altre piattaforme.

I Simpson hanno indicato nuovamente un evento importante in anticipo… La data della morte della Regina, come fu per l’elezione di Trump, per l’11 settembre, la pandemia e molto altro, la famiglia dell’autore e naturalmente introdotta nell’ambiente sionista #ReginaElisabetta pic.twitter.com/EYjsL44HFG — 🇮🇹The Italian Refugee🇮🇹 (@Italian_Refugee) September 15, 2022

Ovviamente ci sono state condivisioni ironiche, consci della non capacità predittiva dei creatori del cartone animato. Poi, come spesso accade, c’è anche chi riesce a trovare la teoria del complotto dietro ogni cosa.

Simpson data morte Regina Elisabetta, la bufala

Ma torniamo al video sui Simpson data morte Regina Elisabetta e spieghiamo perché è un falso. In un frammento del filmato (contraffatto) comparso sui social network, infatti, appare un biglietto sulla carrozza incidentata su cui viaggiava la Regina Elisabetta II dopo uno scontro con l’automobile guidata da Homer Simpson. Lì sopra appare la data dell’8 settembre del 2022, il giorno esatto dell’annuncio della morte della monarca britannica. E quel “foglietto” è stato aggiunto nei giorni scorsi per dare vita a questa bufala. Perché il filmato originale, ovvero quello realizzato nel 2003 e trasmesso in televisione, non mostra assolutamente quel dettaglio.

La puntata dal titolo (italiano) “Lunga sfida alla Regina” (il 4 episodio della XV stagione del fortunato cartone animato, trasmesso negli Stati Uniti il 23 novembre del 2003 e in Italia il 24 maggio del 2005), non contiene quel dettaglio che ora viene spacciato come l’ennesimo (falso) contenuto predittivo de I Simpson. Ancora una volta, dunque, si crea di modificare la realtà per plasmare una realtà che non è mai esistita.