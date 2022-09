No, Davide Petrullo non ha previsto, nel 2014, la morte della regina Elisabetta

Sta diventando virale, su Facebook ma anche su altri social network come Twitter o Instagram, uno screenshot che mostra il post di un tale Davide Petrullo. Si tratta di un utente qualsiasi di Facebook, la cui ricerca interna sulla piattaforma social è attualmente molto popolare. Tutti, infatti, sono curiosi di conoscere questo profilo da 1888 amici che – secondo il suo ultimo post pubblico – avrebbe previsto il 26 ottobre 2014 il giorno esatto della morte della regina Elisabetta. Il post in questione ha avuto un incredibile successo in termini di engagement sulla piattaforma, ma anche in termini di circolazione – in forma di screenshot, appunto – su altri social network. Ma è vero che Davide Petrullo ha previsto la morte della regina Elisabetta con ben otto anni d’anticipo? No. E la verifica si può fare in pochissimi secondi.

Davide Petrullo non ha previsto con otto anni d’anticipo la morte della regina Elisabetta

L’utente in questione ha fatto una ricondivisione di questo suo vecchio post del 24 ottobre 2014. La caption: «Mi diedero del folle». Così facendo, però, ha reso possibile l’accesso al post originale, quello che – il 24 ottobre 2014 – avrebbe scritto con la notizia della data esatta della morte della regina Elisabetta. Essendo un post pubblico, è possibile visionare eventuale cronologia delle modifiche. E – con un semplice clic – si scopre che, il 24 ottobre 2014, Davide Petrullo non aveva scritto nulla sulla regina Elisabetta. Il suo post dell’epoca, originale, conteneva questa frase: «Il tempo vola frate, su un jet privato».

Modificando il suo vecchio post alle 20.06 dell’8 settembre (ovvero, circa mezz’ora dopo l’annuncio ufficiale della morte della regina Elisabetta, ormai diffusosi sui media di tutto il mondo) ha voluto far credere agli utenti di aver fatto una previsione corretta ben otto anni fa. Ma se ti prendi una responsabilità del genere e se ottieni, soprattutto, una visibilità del genere, non puoi non aspettarti che, prima o poi, qualcuno scoprirà la verità. Comunque, nice try.