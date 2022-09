Come la morte di Elisabetta sta oscurando e oscurerà sui media la campagna elettorale italiana

Sui social network l’infinità di meme, di post, di hashtag che riguardano direttamente la regina Elisabetta e la triste notizia della sua morte è davvero impressionante. Già nel pomeriggio di ieri, prima della diffusione della notizia fatale, le tendenze sui social network erano chiarissime: non si parlava d’altro se non della sovrana e delle sue condizioni di salute. Dopo l’annuncio del decesso, i post si sono moltiplicati. Sono stati trainati anche dalla programmazione televisiva, che ha subito un significativo cambiamento di palinsesto: ovviamente le reti all news erano tutte concentrate sugli speciali relativi alla regina Elisabetta, il Tg1 e il Tg5 hanno dedicato un approfondimento straordinario alla notizia della morte della sovrana. Va da sé, dunque, che la campagna elettorale abbia perso – mediaticamente parlando – almeno un giorno.

LEGGI ANCHE > Perché esistono due account Twitter diversi con lo stesso riferimento alla duchessa di Cornovaglia

Regina Elisabetta e campagna elettorale, la sovrapposizione mediatica

Nella giornata di ieri, Sky aveva organizzato due interviste in successione a Giuseppe Conte e a Giorgia Meloni. È evidente, però, che l’attrazione principale per lo spettatore era calamitata dallo speciale su Elisabetta II, con notizie live dallo studio. L’ampia eco mediatica assicurata dalle interviste di Sky ai politici – cosa che avviene spesso – ieri non c’è stata. La stessa cosa vale anche per Piazzapulita, che ieri ospitava Enrico Letta e Carlo Calenda. Nonostante lo zoccolo duro della trasmissione sia rimasto più o meno inalterato (6% di share con oltre 700mila spettatori), la puntata condotta da Corrado Formigli ha dovuto fare i conti con i 2.273.000 spettatori dello speciale Tg1 sulla regina Elisabetta e con i 1.763.000 telespettatori dell’approfondimento del Tg5 sulla sovrana.

La domanda, ora, è cosa succederà nei prossimi giorni e come verrà gestita, mediaticamente, la campagna elettorale nel bel mezzo delle notizie che arriveranno dalla Gran Bretagna. I lunghi rituali d’addio alla regina Elisabetta, infatti, andranno avanti per almeno 10 giorni, con i funerali solenni a Londra che verranno celebrati tra più di una settimana. Nel mezzo, una serie di passaggi dall’alto impatto spettacolare, dalla fondamentale importanza mediatica. Ogni gesto, ogni spostamento della salma della regina sarà accompagnato da altrettanto interesse. Ci saranno, poi, gli eventi legati al nuovo re Carlo: i suoi discorsi ufficiali, la sua incoronazione. Il fascino dei riti della monarchia – come certificano anche i matrimoni reali – ha sempre fatto molta presa sul pubblico italiano. Tra dieci giorni, saremo già al 19 settembre. A quel punto, mancherà meno di una settimana al voto. Quanto spazio troveranno, sui social e in televisione, i candidati?