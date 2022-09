Perché esistono due account Twitter diversi con lo stesso riferimento alla Duchessa di Cornovaglia

Nei tempi dei social network, l’araldica passa anche per i nomi degli account social. Ha sorpreso un po’ tutti quello che è successo immediatamente dopo la notizia della morte della regina Elisabetta II. Perché, è vero, quando succede una cosa del genere, la prima cosa che ci si chiede è come cambiano i titoli dei Windsor. Oggi, con la sempre maggiore importanza della comunicazione digitale, un occhio deve per forza di cose essere riservato ai nomi degli account social dei diretti protagonisti della vita reale. Se nel secondo esatto dopo la morte della regina Elisabetta, Carlo è diventato re con il nome di Carlo III, qualcosa è cambiato a cascata anche sui titoli nobiliari di William e del resto della famiglia. Peccato che questa cosa, sui social network, non sia particolarmente chiara.

La famiglia reale ha diversi account. Innanzitutto, quello principale: Royal Family. Poi, c’è quello che era stato utilizzato fino a questo momento da Carlo e Camilla: ovvero l’account di Clarence House, intitolato Principe del Galles e Duchessa di Cornovaglia. William e Kate, invece, utilizzavano l’account Kensington Royal, intitolato Duca e Duchessa di Cambridge. Ora, però, con Carlo che è diventato re e con Camilla che è diventata regina consorte, il titolo di Duca di Cornovaglia si sposta automaticamente su William. Che non ha esitato, dunque, a cambiare il nome dell’account Twitter della propria famiglia: ora l’account @KensigtonRoyal è stato intitolato al Duca e alla Duchessa di Cornovaglia.

C’è però un problema: questo cambiamento non ha fatto seguito a un cambiamento del titolo dell’account @ClarenceHouse, che è rimasto al vecchio Principe del Galles e Duchessa di Cornovaglia. Dunque, su Twitter, al momento, ci sono due duchesse di Cornovaglia.

I’m a bit surprised the British Royal Family’s Communications teams didn’t coordinate this better. Kensington Palace should have waited for Clarence House to make the change to Cornwall. pic.twitter.com/lD8rb8md6d

— Love, Lola (@LoveLolaHeart) September 8, 2022