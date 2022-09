La giornalista della BBC che si scusa per aver twittato troppo in anticipo l’annuncio della morte di Elisabetta

Nella giornata di ieri, frenetica per la notizia della morte della regina Elisabetta, il cui annuncio è arrivato alle 18.30 orario di Greenwich, gran parte del pomeriggio è stato dedicato a una continua rincorsa di voci e di speculazioni sullo stato di salute della sovrana. Vi abbiamo già parlato della grande quantità di card – che utilizzavano i loghi delle principali testate britanniche – che annunciavano la morte della regina, senza aver ricevuto alcuna conferma ufficiale. Un quantitativo di informazioni false che non ha fatto altro che generare confusione nel pubblico e anche in qualcuno degli addetti ai lavori. Tuttavia, è successo anche che Yalda Hakim, una giornalista della BBC – la televisione pubblica britannica, che da sempre ha un filo conduttore diretto con Buckingham Palace -, abbia twittato con troppo anticipo l’annuncio della morte di Elisabetta II.

I tweeted that there had been an announcement about the death of the Queen. This was incorrect, there has been no announcement, and so I have deleted the tweet. I apologise.

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) September 8, 2022