Ci sono una serie di fotomontaggi di giornali e siti di news britannici che diffondono fake news su Elisabetta

Non c’è da nascondere la notizia: le condizioni di salute della regina Elisabetta II destano preoccupazioni. Lo dimostrano senza dubbio i movimenti dei reali – con i figli della regina che sono arrivati a Balmoral per stare in sua compagnia -, lo dimostra la programmazione della BBC che, nel pieno spirito della cosiddetta Operazione London Bridge (quella predisposta dal cerimoniale in caso di morte della sovrana), ha già iniziato la sua programmazione a flusso continuo e ha già mostrato i suoi conduttori in giacca e cravatta nere. Tuttavia, le prime ore del pomeriggio dell’8 settembre 2022 sono state caratterizzate da una fuga incontrollata di notizie non verificate sulla morte della regina Elisabetta. Template di testate britanniche come il Guardian o di siti di news come la BBC stanno letteralmente impazzando: sono riproduzioni fake della news della morte di Elisabetta.

LEGGI ANCHE > La BBC sceglie di cambiare la programmazione per fornire aggiornamenti live sulla morte della regina Elisabetta

Fake news morte Elisabetta, sui social ci sono diverse card

Su #Twitter fioccano account fake della BBC che danno #QueenElizabeth morta.

#ElonMusk avesse ragione oppure no, a rinunciare a Twitter.#ReginaElisabetta — Omar Marco Kamal 🆗 (@omykamal) September 8, 2022

Le riproduzioni sono molto simili a questi tweet:

Girano diverse notizie fake sulla morte della Regina da account falsi.

In caso di morte della #ReginaElisabetta II, la notizia verrebbe lanciata da SkyNews alla BBC.#QueenElizabeth pic.twitter.com/KAQ3hsMFXw — Ultime notizie (@GAMESTER_05) September 8, 2022

Questa immagine ha ingannato diversi utenti ma anche qualche professionista dell’informazione. Lo stesso Enrico Mentana, sul proprio account Instagram, ha postato la notizia qualche minuto fa, salvo poi rimuoverla immediatamente, dopo averne verificato la natura.