La BBC sceglie di cambiare programmazione per fornire aggiornamenti live sulla salute della regina Elisabetta

Come sta regina Elisabetta? Questa è la domanda che il mondo intero – online, offline e in televisione – si sta ponendo in questo momento. La portata della questione la restituisce anche un monitoraggio degli hashtag su Twitter che, mentre scriviamo questo pezzo, vedono salire parole come London Bridge, #QueenElizabeth, Buckingham Palace, William, Her MaJesty con un numero di contenuti condivisi nell’ordine di diverse centinaia di migliaia di tweet. Il punto centrale è lo stato di salute della regina Elisabetta che, da questa mattina, è peggiorato tanto da richiedere la costante assistenza di medici.

Testate e televisioni del Regno Unito seguono la vicenda da vicino e restituiscono, in questi minuti, notizie relative a tutti i familiari (compresi Harry e Meghan) che si stanno recando in Scozia. Le ultime notizie relative allo stato di salute della regina provengono da una nota di palazzo che parla di una Elisabetta a suo agio che rimane al castello di Balmoral dopo che, questa mattina, «a seguito di un’ulteriore valutazione, i medici della sovrana sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico».

LEGGI ANCHE >>> I fact-checkers di Facebook che bannano chi smentisce la fake news della regina Elisabetta morta

Queen Elizabeth II seems to be very ill,her son Prince Charles and and grandson Harry are travelling to Balmoral with their wives and the BBC has suspended all programming on One to update continuously on her condition.

The video depicts the moment they interrupted their program pic.twitter.com/X02lhagJ1c

— 🇷🇺Jacob🇷🇺Charite🇷🇺 (@jaccocharite) September 8, 2022