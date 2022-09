Netflix richiamato in Arabia Saudita per violazione dei “valori islamici”

A far presente la questione sono stati gli orfani di controllo dei media del Consiglio saudita e del Consiglio di cooperazione del Golfo tramite comunicato. La richiesta a Netflix è quella di rimuovere tutti i contenuti che violerebbero i “valori e principi islamici e della società”. Sotto la lente di ingrandimento sono finiti diversi materiali, compresi contenuti classificati come anche per bambini e proprio per questo Netflix Arabia Saudita è finito nel mirino con l’esplicita richiesta

Netflix Arabia Saudita e la rimozione contenuti LGBTQIA+

Citiamo qualche esempio per capire la natura dei contenuti LGBTQIA+ che vengono bollati come problematici nell’ottica dei valori islamici. C’è il bacio tra due ragazze adolescenti che dicono di amarsi nella serie animata Jurassic World: Camp Cretaceous – contenuti che, passando per la televisione nazionale saudita, vengono censurati -.

Un filmato del controverso film francese Cuties è comparso in un servizio di Al Ekhbariya TV, definito – tramite didascalia – “una copertura cinematografica per messaggi immorali che minacciano la sana educazione dei bambini”, riporta BBC. La televisione si è occupata anche, in merito a questi contenuti, di intervistare una serie di figure pubbliche affinché esprimessero opinioni simili così da validare la richiesta alle autorità di prendere provvedimenti.

Contattata per rimuovere questi contenuti chiedendo il rispetto della legge (“nel caso in cui i contenuti illeciti continuino a essere trasmessi, saranno prese le necessarie misure legali”, si legge nel comunicato stampa delle autorità coinvolte), Netflix non ha risposto immediatamente a queste accuse. In un paese in cui l’omosessualità è severamente vietata secondo l’interpretazione della legge islamica del paese, quel tipi di condotto arriva ad essere punibile anche con la morte e la fustigazione.