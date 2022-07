Presto si potrà usare Snapchat anche sul pc

Da Snapchat è in arrivo una novità: quella che era una piattaforma disponibile solo su dispositivi mobili, adesso potrà essere usata anche sul proprio pc. La società ha, infatti, lanciato una versione web della popolare app di messaggistica. A riportarlo è la CNN.

In arrivo la versione web di Snapchat disponibile sul pc

L’obiettivo è offrire agli utenti la libertà di passare dal telefono al computer e viceversa con facilità, continuando le conversazioni sulla piattaforma. Ma la nuova opzione desktop potrebbe anche aiutare Snapchat ad affrontare un rivale: Zoom. Le videochiamate sono diventate una funzionalità popolare di Snapchat. Secondo l’azienda, l’app ospita oltre 100 milioni di videochiamate ogni mese con un massimo di 15 partecipanti ciascuno. Da ora in poi, le chiamate potranno essere fatte anche sul desktop, il che potrebbe creare problemi a Zoom, un servizio che è letteralmente esploso durante la pandemia. Snapchat presenta però dei punti di forza in più: le chiamate potranno essere avviate più rapidamente e più facilmente perché sono già collegate agli amici. Inoltre è sempre possibile vedere quando gli altri sono online. «Avendo così tanti partecipanti nella nostra comunità che trascorrono più tempo online, che si tratti di apprendimento da remoto o lavoro, streaming o semplice navigazione, abbiamo visto un’enorme opportunità per rendere più facile agli utenti rimanere in contatto durante la giornata», ha affermato in una nota un portavoce di Snap, la società madre dell’app. Per proteggere la sicurezza e la privacy, Snapchat vieterà agli utenti sul web di acquisire screenshot di chat o snap (l’app avvisa gli utenti se qualcuno esegue uno screenshot della loro chat o foto). Ultimamente Snapchat ha anche lanciato la sua versione premium: si chiama Snapchat plus e avrà il prezzo di 3,99 dollari al mese. Per ora è disponibile in Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, ma presto raggiungerà anche gli altri Paesi. Attraverso questa nuova variante, sarà possibile cambiare l’icona dell’app, vedere chi ha aperto una storia e appuntare gli utenti nella cronologia della chat come “Migliori Amici”.