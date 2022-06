Instagram sta lavorando a un’altra nuova funzionalità. Si chiama “Notes” e rientra tra gli “esperimenti” in corso della piattaforma. Notes consentirebbe agli utenti di pubblicare contenuti che scompaiono dopo 24 ore. Una funzione che ricorda un po’ quella di Snapchat: sul social network fondato da Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown gli utenti possono, infatti, scambiarsi messaggi, foto e brevi video che vengono cancellati automaticamente al termine della visualizzazione e condividere storie che sono visibili a tutti gli amici per un periodo di 24 ore.

Instagram alle prese con “Notes”

Notes funzionerebbe all’incirca così: le persone potranno pubblicare delle brevi note nella propria cerchia di “Amici stretti” o di semplici followers. La nuova funzione si troverà nella sezione DM (direct messages), con un pulsante ad hoc proprio sopra le chat. Una volta cliccato, l’utente potrà scrivere una nota non oltre i 60 caratteri di lunghezza. Una volta inviata, non si genererà una notifica. Ma l’amico o il follower che la riceverà, avrà 24 ore per visionarla prima che scompaia e rispondervi con un messaggio. Quale sarebbe il fine di questa nuova funzionalità? L’obiettivo è quello di mettere in evidenza un messaggio ricevuto dagli amici, senza che vada perduto. Notes è attualmente in sperimentazione. I test di Instagram serviranno a capire come gli utenti rispondono alla funzione e se ha senso implementarla in modo più ampio.

La novità di Twitter

Il nome “Notes” vi ricorda qualcosa? Twitter ha dato il via a una nuova funzione che si chiama proprio così. Attraverso Twitter Notes le persone potranno pubblicare contenuti più lunghi sulla piattaforma, quindi oltre i 280 caratteri. Potranno inoltre allegare al post foto e video, che gli altri potranno condividere e salvare. La nuova funzione è ancora in prova presso utenti selezionati negli Stati Uniti, ma potrebbe essere lanciata pubblicamente nelle prossime settimane. “Notes” sconvolgerà ovviamente la natura di Twitter. C’è da dire, però, che era ormai diventata quasi una prassi allegare un’immagine con un testo per “allungare” il proprio tweet o comunque approfondirlo.