In arrivo una versione premium e a pagamento su Snapchat. Si chiamerà Snapchat plus e avrà il prezzo di 3,99 dollari al mese. Per ora è disponibile in Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, ma presto raggiungerà anche gli altri Paesi.

Anche Snapchat sta lanciando una versione Premium

Attraverso questa nuova variante, sarà possibile cambiare l’icona dell’app, vedere chi ha aperto una storia e appuntare gli utenti nella cronologia della chat come “Migliori Amici”. «Oggi stiamo iniziando a lanciare Snapchat+, un insieme di funzionalità esclusive, sperimentali e pre-release disponibili per 3,99 dollari al mese. Questo abbonamento ci consentirà di fornire nuove funzionalità di Snapchat ad alcuni dei membri più appassionati della nostra community e ci consentirà di fornire un supporto prioritario», viene scritto sul sito del social. «Snapchat+ sarà disponibile al lancio negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Australia, Nuova Zelanda, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Ci espanderemo in più paesi nel tempo. Basta toccare Snapchat+ sul tuo profilo Snapchat per iniziare», ha aggiunto.

Proprio come Telegram

Snapchat come Telegram, insomma. Telegram Premium è infatti già realtà, con tanto di costo di abbonamento mensile e nuove funzionalità che distinguono questo pacchetto dall’opzione base, che resta gratuita. La chat creata nel 2013 dai fratelli Nikolaj e Pavel Durov ha recentemente goduto di un improvviso successo, anche per via delle critiche mosse a WhatsApp e alle polemiche sulla gestione dei dati personali da parte di Meta. Per questo motivo, l’azienda ha deciso di monetizzare attraverso la fidelizzazione dell’utente. Con l’aggiornamento Telegram 8.8, sarà possibile scegliere l’opzione che consentirà a ogni utente di sottoscrivere un piano di abbonamento mensile, al costo di 5,99 euro. Un acquisto che consentirà, come spiegato dalla stessa azienda che cura e sviluppa la piattaforma di messaggistica istantanea, di accedere a diversi “extra” che si sommeranno alle funzioni che restano e resteranno (almeno per il momento) gratuiti.

