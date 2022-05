Quali sono i primi giochi che si potranno fare su TikTok?

TikTok sta effettuando test per dare agli utenti la possibilità di giocare sulla sua app di condivisione video in Vietnam. Che cosa sappiamo di più? Che la piattaforma introdurrà prima i minigiochi e che si concentrerà sulla libreria di ByteDance. I giochi, poi, potrebbero essere gratuiti, ma c’è chi sostiene che verranno invece introdotti con pubblicità. Da molto l’azienda aveva deciso di puntare sui giochi online. La presenza di giochi sulla sua piattaforma, infatti, farebbe crescere le entrate pubblicitarie e aumentare la quantità di tempo speso dagli utenti sull’app, una delle maggiori piattaforme social al mondo con più di un 1 miliardo di utenti attivi mensili. Perché TikTok ha deciso di fare i primi test sui giochi in Vietnam? Perché quest’ultimo vanta una popolazione esperta di tecnologia con il 70% dei suoi cittadini di età minore di 35 anni. Il che rende il Vietnam un mercato succulento per piattaforme social come TikTok, Facebook, YouTube e Google. Ancora non sappiamo se la piattaforma intenderà estendere i giochi anche in Occidente.

TikTok sta testando in Vietnam i giochi sulla sua piattaforma

TikTok, di proprietà della società cinese ByteDance, non solo ha deciso di testare i giochi in Vietnam ma, altresì, di distribuirli più ampiamente nel sud-est asiatico. Secondo fonti vicine all’azienda, le quali hanno chiesto per motivi di privacy di rimanere anonime, tale mossa potrebbe arrivare già nel terzo trimestre. Un portavoce di TikTok ha dichiarato che la società ha testato l’introduzione di giochi HTML5, una forma comune di minigioco, nella sua app grazie ai legami con sviluppatori di giochi e studi di terze parti come Zynga. Nulla, però, ha dichiarato in merito ai suoi piani per il Vietnam o circa i suoi più ampi progetti di gioco a lungo termine. Lo stesso portavoce ha fatto sapere – via email – a Reuters: «Siamo sempre alla ricerca di modi per arricchire la nostra piattaforma e testare regolarmente nuove funzionalità e integrazioni che apportano valore alla nostra comunità». ByteDance non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Reuters non è a conoscenza dei piani di TikTok per il lancio di funzionalità di games in altri mercati. Ma che cosa ne pensano gli utenti? Innanzitutto, è bene sapere che anche se gli utenti di TikTok possono guardare i giochi in streaming, nella maggior parte del mondo questi non sono in grado di giocare all’interno dell’app TikTok. Pare che negli Stati Uniti siano stati lanciati soltanto pochi giochi, tra cui «Disco Loco 3D» di Zynga, una competizione di musica e danza e «Garden of Good», in cui gli utenti coltivano ortaggi per attivare le donazioni di TikTok all’organizzazione no profit Feeding America.

Secondo due fonti, la piattaforma TikTok ha in previsione di attingere soprattutto dalla suite di giochi di ByteDance, si pensi a One Piece The Voyage. Possibile che il social si concentri su giochi gratis. Intanto, l’azienda approderà con i minigiochi per via dei meccanismi di gioco più semplici e tempi di gioco più brevi, anche se le sue aspettative di gioco – secondo voci vicine al social – paiono estendersi ben oltre. Il social network famoso in tutto il mondo per i video, richiederà una licenza per introdurre i giochi sulla sua piattaforma in Vietnam, luogo in cui le autorità limitano i giochi che ripropongono o simulano il gioco d’azzardo, quelli con contenuti violenti e sessuali. Il lancio dovrebbe procedere senza problemi poiché i giochi pianificati non paiono comprendere nulla di simile. I ministeri degli esteri e delle comunicazioni del Vietnam non hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo. Gli utenti di Douyin di ByteDance, versione cinese di TikTok, possono giocare sulla piattaforma dal 2019. È probabile che i giochi di TikTok siano accompagnati da pubblicità sin dall’inizio, con una divisione delle entrate tra ByteDance e gli sviluppatori dei giochi stessi. L’introduzione dei giochi sulla piattaforma mostra lo sforzo che stanno compiendo le maggiori aziende tecnologiche per fidelizzare gli utenti. Facebook, per esempio, ha lanciato Instant Games nel 2016 e anche Netflix, di recente, ha inserito giochi alla sua piattaforma di streaming. Anche ByteDance intende affermarsi come una delle maggiori società in ambito di giochi, infatti, l’anno scorso ha acquisito lo studio di gioco Moonton Technology, mettendolo in diretta concorrenza con Tencent, la maggiore azienda di giochi cinese. Anche senza possibilità di giocare, TikTok ha già registrato un aumento delle entrate pubblicitarie. Secondo la società di ricerca Insider Intelligence, è probabile che i suoi ricavi pubblicitari triplichino quest’anno a più di 11 miliardi di dollari, superando le vendite combinate di Twitter e Snapchat.