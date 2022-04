Evan Spiegel di Snapchat liquida il metaverso di Facebook definendolo “ipotetico”

Il fondatore di Snapchat, Evan Spiegel, ha liquidato le ambizioni del “metaverso” di Facebook definendole “ambigue e ipotetiche” quando ha annunciato una serie di nuove funzionalità di realtà aumentata in arrivo sui telefoni e sugli occhiali AR sperimentali di Snap nel corso del prossimo anno. È quanto si legge sul sito theguardian.com.



Parlando prima allo Snap Partner Summit, l’evento annuale di punta dell’azienda, Spiegel ha affermato che Snapchat era in una posizione unica per guidare il prossimo decennio di tecnologia grazie alla vasta gamma di servizi di realtà aumentata dell’azienda, come le “lenti” utilizzate da milioni di persone ogni giorno. Con 332 milioni di utenti giornalieri e una capitalizzazione di mercato di $ 46,95 miliardi (£ 38 miliardi), Snap è comodamente più grande di Twitter, anche dopo l’offerta di acquisizione per quest’ultimo da Elon Musk, ma riceve una frazione dell’attenzione. «Questo è qualcosa che in qualche modo si accompagna al fatto che sono la ‘piazza pubblica’», dice Spiegel. «Siamo felici del valore che diamo alla nostra comunità e alla società». Spiegel cita le statistiche secondo cui «oltre il 90% degli Snapchatter afferma di sentirsi a proprio agio, felice e connesso quando usa Snapchat, che è classificata come la piattaforma più felice n. 1 rispetto ad altre app. Ora ci sono circa 250 milioni di persone che interagiscono con l’AR ogni giorno solo sullo smartphone”. Ed è su questo piccolo schermo che stai guardando e stai usando i pollici. Quindi crediamo che provare a rompere alcuni di questi vincoli e ad entrare in un’esperienza AR davvero coinvolgente e interattiva, sarà davvero importante in futuro». Gli ultimi Spectacles di Snap sono stati spediti solo in forma di prototipo ai creatori di tutto il mondo: con una durata della batteria da 15 a 30 minuti e un display fortemente limitato, hanno lo scopo di ispirare i creatori con la possibilità di versioni future dello stesso hardware. Ma, dice Spiegel, la prossima generazione è già in fase di sviluppo. «Cambia semplicemente il modo in cui interagisci quando puoi camminare e usare le mani e vedere l’informatica prendere vita. La forza dei nostri occhiali AR è la piattaforma AR alla base, ha incontrato centinaia di centinaia di migliaia di sviluppatori, milioni di obiettivi e strumenti davvero molto avanzati che continuano ad evolversi rapidamente». Il fulcro di tale evoluzione è un aggiornamento chiamato Lens Cloud che consente agli sviluppatori di Snapchat e Spectacles di creare esperienze AR saldamente collocate nel mondo reale. Un set di strumenti consente di ancorare Lenses in qualsiasi luogo del mondo: Lego lo ha utilizzato per costruire ruote panoramiche virtuali, montagne russe e scivoli per le strade del centro di Londra. Un’altra funzionalità consente a due utenti dello stesso obiettivo AR di interagire tra loro per la prima volta, occupando gli stessi spazi virtuali e giocando agli stessi giochi. Gli aggiornamenti suonano come se potessero essere le basi di un universo virtuale condiviso del tipo che Facebook ha recentemente ritenuto essere così fondamentale per il suo futuro da aver persino rinominato l’azienda come Meta. Ma, dice Spiegel, la parola “metaverso” non viene mai pronunciata negli uffici di Snap. «Il motivo per cui non usiamo quella parola è perché è piuttosto ambigua e ipotetica. Basta chiedere a una stanza di persone come definirlo, e la definizione di ognuno è totalmente diversa. Ma uno dei grandi concetti generali che le persone hanno è che molti di questi strumenti sono progettati per sostituire la realtà. Mentre quando parliamo di AR, stiamo cercando di aumentare il mondo reale intorno a te. Quindi la nostra scommessa fondamentale è che le persone amino davvero il mondo reale: vogliono stare insieme di persona con i loro amici. E, naturalmente, la nostra visione è reale oggi, con occhiali che puoi usare oggi e una piattaforma che funziona oggi su larga scala. Quindi cerchiamo di stare alla larga da queste ipotesi, perché siamo concentrati su ciò che stiamo costruendo in questo momento». Spiegel ha anche rivelato Pixy, “la fotocamera volante più amichevole del mondo”, un drone autonomo delle dimensioni di un palmo che può essere utilizzato per catturare attività all’aperto. Con un solo pulsante per controllarlo, gli utenti tengono semplicemente Pixy in mano e selezionano una delle cinque modalità, tra cui “segui” – il drone riconoscerà e seguirà il suo proprietario riprendendo video lungo la strada – e “rivela” – il drone volerà alla sua altitudine massima e filmare la panoramica inversa man mano che procede. «Tutto ciò di cui hai bisogno per catturare la spontaneità e il divertimento del momento da nuove prospettive è proprio nel palmo della tua mano», ha detto Spiegel. «Non ci sono controllori. Non c’è una configurazione complessa. Seleziona semplicemente una traiettoria di volo e lascia che Pixy la prenda da lì, fluttuando sopra di te mentre cattura foto e video. E sa quando e dove tornare, atterrando dolcemente nel palmo della tua mano». Il dispositivo è disponibile per l’acquisto da giovedì a $ 229,99 per i clienti negli Stati Uniti e in Francia.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]