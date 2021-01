«I Simpson avevano previsto»: ma anche basta

Ed ecco che anche oggi, alla luce di quanto accaduto a Capitol Hill con l’aggressione alla democrazia dei sostenitori di Trump che hanno invaso – e non solo – il Campidoglio per impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden da parte del Congresso, Twitter e Facebook sono invase da frame tratti da I Simpson. In particolare, questo.

Per chi ritiene che abbiano “previsto” lo scoppio di una guerra civile negli Stati Uniti (nello speciale di Halloween “Treehouse of Horror XXXI”) pic.twitter.com/qzU7fNhg2B — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) January 7, 2021

Simpson gennaio 2021, affascinante ma basta con queste assurde ‘previsioni’

Tutto bello e anche affascinante. Ma anche basta. Perché ogni volta che accade qualcosa ci ritroviamo le nostre bacheche social di messaggi si riempiono di frame o video che annunciano i vaticini dei Simpson. Spesso e volentieri, poi, ci si ritrova davanti a fatti del tutto decontestualizzati.

Matt Groening conosce gli americani, questa è l’unica verità

Il creatore dei Simpson, infatti, è solo una persona molto ferrata ed esperta degli usi e consumi degli americani. Li conosce e li ha descritti in ogni singola puntata del suo cartoon di successo. E così diventa facile descrivere scenari futuri. Insomma, non c’è bisogno di parlare di previsione ogni volta.