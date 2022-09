Il caso dell’account Twitter di Logan Smith che avrebbe predetto la data della morte della regina

Da quando nella serata di ieri, 8 settembre, è arrivata ai media di tutto il mondo la notizia ufficiale della morte della regina Elisabetta II su Twitter e sugli altri social network hanno iniziato a diventare virali tweet e post di persone che vorrebbero far credere di aver previsto la data esatta della morte della regina. Ci ha provato anche Davide Petrullo, che circa mezz’ora dopo l’annuncio della morte della regina ha modificando un suo post su Facebook del 2014 facendo credere che avesse effettivamente predetto la data della morte della sovrana. Alcuni utenti, senza visionare la cronologia delle modifiche del post, lo hanno rilanciato permettendogli di diventare virale.

Il tweet virale di @Logan_Smith526

Una cosa simile è accaduta su Twitter, dove l’operazione di fact-checking è resa più complessa dal fatto che l’opzione per modificare i tweet già pubblicati è ancora in fase di test – solo in alcuni Paesi e solo per un gruppo ristretto di utenti – proprio perché questa funzione potrebbe facilitare la diffusione di fake news come quelle riguardanti la predizione della data della morte della regina.

Nelle ore successive alla notizia, è diventato virale il tweet di un account, @Logan_Smith526, che nel mese di giugno o luglio 2022 avrebbe scritto in un tweet che la regina sarebbe morta proprio l’8 settembre 2022.

@LoganSmith526 account under surveillance for the prediction of Queen Elizabeth’s Death pic.twitter.com/d3SfkIhMoJ — Optimistic_Panda (@Opt_Panda) September 9, 2022

Il tweet in questione è introdotto dalla parola “update”, cioè “aggiornamento” sulla presunta data di morte della regina. L’account, infatti, a inizio gennaio aveva scritto in un tweet che la regina sarebbe morta il 13 febbraio e dava informazioni a riguardo: «Morirà nel primo pomeriggio, in un giorno sereno con lievi piogge nella restante parte della giornata. Il resto della settimana sarà sereno».

Su Twitter ci sono screen del tweet più recente che non solo avrebbe predetto la data della morte della regina, ma indica anche la presunta data della morte dell’attuale re, Carlo III, il 28 marzo 2026. Ogni screen presente in rete riporta però date e orari di pubblicazione diversi, tutte le date oscillano tra giugno e luglio 2022 e questa particolarità fa pensare che possa trattarsi di modifiche apportate direttamente sui vari screen circolati in rete, dal momento che l’account che ha postato il tweet risulta ora privato e il tweet originale è stato, probabilmente, cancellato.

Gli account fake e il presunto nuovo account di Logan Smith, @LoganSmith526

Come spesso accade in questi casi, sono stati creati su Twitter una serie di account fake e “dupe” di @Logan_Smith526. Negli username di questi account a volte cambia un singolo carattere o ci sono segni punti e trattini in più o in meno che possono confondere e far credere che si tratti dell’account originale. Uno tra questi, @LoganSmith526, dice di essere il proprietario dell’account dove è stato pubblicato il tweet diventato poi virale e nel nuovo profilo spiega di aver dovuto disattivare il vecchio account perché stava ricevendo minacce di morte.

L’ultimo tweet dell’account in questione, è lo screen del banner che compare sul profilo e che comunica che l’account è sotto la sorveglianza del governo del Regno Unito. Nella bio, Logan Smith scherza: «L’uomo più ricercato del Regno Unito»