Non è vero che il banner della BBC è diventato nero per la morte della regina Elisabetta

Si tratta di una voce che – elencando i segnali che avrebbero dovuto far capire la gravità dello stato di salute della regina Elisabetta – ha cominciato a diffondersi insistentemente nel pomeriggio di ieri. Esiste una «Operazione London Bridge», protocollo di cui tutti parlano da ieri e che è pronto da decenni: esso stabilisce, per filo e per segno, ciò che deve accadere alla morte della regina e nei dieci giorni successivi (fino alla data del funerale). Nel contesto in cui molti sono arrivati a pensare che i social non sarebbero stati utilizzati nei giorni successivi alla morte della regina nel Regno Unito (il famoso “blackout dei social network”), si è diffusa massicciamente anche la convinzione del banner BBC nero e che, nelle ore prima dell’annuncio, è stato interpretato come un segnale.

L’equivoco del banner BBC nero per la morte della regina Elisabetta

Come fa notare anche Facta, sono tante le persone che – parlando della questione sui social – hanno fatto riferimento al sito della BBC che diventa nero per la morte della regina.

Il sito della BBC, da rosso a nero.

Aiuto. #QueenElizabeth pic.twitter.com/lcJ3nrXLZG — Luca Soldini (@lucasoldini_93) September 8, 2022

Il sito della BBC diventa nero, la famiglia interamente riunita, giornalisti vestiti in lutto. La regina è morta, stanno solo rispettando i tempi per dirlo. #QueenElizabeth #ReginaElisabetta #LondonBridge — Follia Zimmerlane (@FZimmerlane) September 8, 2022

Considerati i giornalisti che, parlando della questione, si sono vestiti tutti di nero è sembrato logico che anche il sito potesse aver cambiato colore. Le cose, però, non stanno così e l’equivoco è presto spiegato. C’è il sito bbc.com, che ha sempre il banner nero ed è la pagina principale, e la pagina al suo interno bbc.com/news, caratterizzata dal banner rosso acceso a cui tutti siamo abituati fruendo delle notizie dal Regno Unito e dal mondo.

Il punto, quindi, è che chi ha fatto l’affermazione del sito che ha cambiato colore a lutto ha confuso le due pagine. Il banner della pagina BBC News, infatti, risulta essere attualmente rosso e lo è sempre rimasto. Risulta possibile anche consultare le versioni archiviare del sito della pagina principale del BBC constatando come già prima della morte della regina – come risulta da archivio, prendendo come esempio il 29 giugno 2020 – quel banner sia sempre stato nero.