Vittorio Sgarbi dà del «fascistello» a Roberto Fico

Un Vittorio Sgarbi decisamente a ruota libera dopo la notizia della sua sospensione (per 15 giorni) dai lavori parlamentari a Montecitorio. Il deputato del Gruppo Misto (eletto nel 2018 con Forza Italia) ha replicato di brutto muso all’annuncio fatto mercoledì pomeriggio da Roberto Fico, presidente della Camera. Prima con un tweet in cui gli dà del «fascistello», poi con un video (direttamente dalla sua automobile) in cui prosegue negli insulti nei confronti di Fico e degli altri colleghi deputati. Una questione che, ora, potrebbe non risolversi con le sole due settimane di sospensione.

Ripercorriamo la vicenda. Era il 25 giugno quando, durante una seduta parlamentare a Montecitorio, Vittorio Sgarbi si era rivolto alla deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi e alla Vicepresidente della Camera Mara Carfagna parole molto poche oxfordiane (ma in linea con il suo classico modo di fare). Il tema del dibattito era quello della magistratura. Dopo quell’episodio, il deputato, critico d’arte e sindaco di Sutri fu invitato a lasciare l’Aula, ma il suo rifiuto ha costretto i commessi di Montecitorio a prenderlo e portarlo via di peso.

Sgarbi dà del fascistello a Roberto Fico

Quel giorno, visto il suo comportamento, era stata aperta un’istruttoria per valutare e giudicare il suo comportamento. E ieri è arrivato l’annuncio della decisione presa dalla Presidenza della Camera, comunicata con un tweet dallo stesso Roberto Fico. Un annuncio, che ha portato a una violenta reazione verbale da parte di Vittorio Sgarbi.

Il nulla che espelle me. Sei solo un piccolo fascistello senza storia. — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) August 5, 2020

Poi il video contro tutto e tutti

A quella prima reazione, ne è seguita un’altra attraverso un video pubblicato sempre in risposta a Roberto Fico.

Un filmato in cui accusa tutti: da Roberto Fico, passato dall’essere un «fascistello senza storia» all’essere un «insulso», a tutti gli altri colleghi deputati, insulsi anche loro.

