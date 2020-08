Insulti a Carfagna e Bartolozzi, Sgarbi sospeso dalla Camera per 15 giorni

Il 25 giugno 2020, Vittorio Sgarbi era stato allontanato dalla Camera dei deputati perché – nel corso di un suo intervento – aveva pesantemente insultato Mara Carfagna (vicepresidente della Camera che in quel momento stava conducendo la seduta) e la deputata Giusi Bartolozzi. Il giorno successivo, Sgarbi aveva provato a difendersi sostenendo che le due deputate avessero inventato tutto. Invece, oggi è arrivata la notizia delle conseguenze di quella giornata di dibattiti e battibecchi a Montecitorio.

Sgarbi sospeso dalle attività parlamentari per gli insulti a Carfagna e Bartolozzi

L’ufficio di presidenza della Camera dei Deputati ha deciso una sospensione di 15 giorni dalle attività parlamentari per Vittorio Sgarbi, eletto tra le fila di Forza Italia. A darne notizia, via social network, il presidente della Camera Roberto Fico.

«L’Ufficio di Presidenza di Montecitorio – ha scritto Fico – ha deciso all’unanimità di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio Sgarbi per gli insulti, rivolti alla vicepresidente Carfagna e alla deputata Bartolozzi. Le regole del vivere civile vanno rispettate in ogni luogo».

Sgarbi sospeso, come si era difeso dopo il dibattito in aula

Nella giornata successiva all’episodio, il deputato Sgarbi aveva affermato: «Di indecente e indegno c’è solo il comportamento di Fico che mi attribuisce cose mai dette ignorando che le persone e i deputati non si dividono per sessi e io non ho detto nulla di diverso da quello che avrei detto a un deputato maschio. Si tratta di una ignobile strumentalizzazione». I colleghi di Sgarbi alla Camera, tuttavia, hanno dato un’interpretazione diversa all’episodio.

Negli attimi successivi agli insulti, Vittorio Sgarbi era stato portato via di peso dall’aula di Montecitorio: le immagini del deputato scortato dai commessi della Camera era diventata virale.