Lo sfogo social contro il colpo di mano in Michigan infiamma la rete

Lo sfogo social in Michigan di Staebler si chiude con una frase durissima: “La legge non è dalla vostra parte. La storia non sarà dalla vostra parte. La vostra coscienza non sarà dalla vostra parte. E, solo Dio sa, quando incontrerete chi vi ha creato, che la vostra anima sarà molto, molto calda”. Uno sfogo che però non è stato il solo, con tante persone infuriate per il tentativo di ribaltare le elezioni da parte dei due repubblicani, tra cui il presidente della sezione di Detroit della NAACP, la principale organizzazione americana per la tutela dei diritti civili delle persone di colore, Wendell Anthony.

“You are a disgrace.” Rev Wendell Anthony says today’s decision dishonors veterans and all those who have been left out and miscounted for generations. @wxyzdetroit pic.twitter.com/MOmtW6NFjx

An emotional plea from a veteran, Will Hanna who says he served our country and is part of a family of police officers, with very conservative views … he hopes that has some weight & asks Republican BOC members to have the courage to do what is right and change their vote. pic.twitter.com/KHchSjckiA

— Jennifer Ann Wilson WXYZ (@JennaWils) November 18, 2020