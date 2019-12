Selvaggia Lucarelli querela Sallusti che si è chiesto se fosse «esperta di zoccolaggine»

L’editoriale di Alessandro Sallusti di ieri non era stato tenero – e usiamo un eufemismo – con Selvaggia Lucarelli. L’articolo parlava di alcune donne che, stando al direttore de Il Giornale, odierebbero le altre donne. In un passaggio, parla dell’editorialista del Fatto Quotidiano: «Non so se Selvaggia Lucarelli – moralista della lobby del Fatto Quotidiano, quella delle due morali, cioè una per loro e un’altra per loro – parli in quanto esperta di zoccolaggine o di giornalismo, professione a cui è approdata soltanto lo scorso anno».

Selvaggia Lucarelli contro Sallusti: lo querelerà

Ovviamente, un’espressione del genere rivolta a una professionista del settore è di pessimo gusto in generale, ma ancor di più se a pronunciarla è un collega dal lungo trascorso nel mestiere. Per questo motivo, Selvaggia Lucarelli ha deciso di prendere provvedimenti in merito a quanto accaduto e dopo l’editoriale della giornata di ieri.

«Sallusti ritiene che io odi le donne – ha scritto Selvaggia Lucarelli nell’articolo sul Fatto Quotidiano di oggi -. E in effetti, la commovente genuinità del suo improvviso slancio femminista è testimoniata dalla foto di ieri in prima pagina de Il Giornale, e cioè una gigantografia della ragazza di 19 anni che ha fatto il dito medio a Salvini».

La spiegazione della lite Selvaggia Lucarelli contro Sallusti

Selvaggia Lucarelli ha contestato a Sallusti la ricostruzione di un suo commento su Twitter a un’ospitata in tv – in un programma di Barbara D’Urso – di Sergio Vessicchio, il giornalista sanzionato dall’ordine per aver rivolto offese sessiste a una guardalinee. Selvaggia Lucarelli scrive che la sua esternazione (nella fattispecie, «c’è il giornalista radiato dall’ordine da Barbara D’Urso che ha appena detto che la sua televisione è becera. Ridategli il tesserino da giornalista!») era una evidente battuta e che a Sallusti è stata rifilata una polpetta avvelenata, perché convinto che la stessa Selvaggia abbia dato ragione all’ospite televisivo che avrebbe dato della ‘zoccola’ alla conduttrice di Mediaset.

La polemica non si è placata e non si è esaurita con il solo editoriale. Grazie alla sua influenza sui social network, Selvaggia Lucarelli ha annunciato: «Ieri, in un editoriale in prima pagina, Sallusti ha scritto che non sa se io sia più esperta in giornalismo o zoccolaggine. Tutto questo per “difendere l’amica Barbara D’Urso, quindi questioni di primo livello. Lo querelerò e verrà aperto un procedimento disciplinare dall’odg».

Una battaglia che andrà avanti, insomma, anche dal punto di vista giudiziario e non soltanto professionale. E che si inserisce nel solco delle critiche che sono arrivate ad Alessandro Sallusti che, nel corso di una trasmissione televisiva su La7 (DiMartedì, condotto da Gianni Floris), aveva difeso – tra lo stupore dei presenti – l’articolo di Libero che parlava di Nilde Iotti «brava in cucina e brava a letto».