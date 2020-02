La Lega sceglie la propria sede romana: sarà in via della Panetteria, dove ha abitato Pannella

Sarà la centralissima via della Panetteria la prima sede Lega a Roma. Secondo quanto riportato dalla AdnKronos, Matteo Salvini avrebbe scelto proprio la strada che porta al Quirinale come luogo indicato per ospitare il Carroccio nella capitale che, fino a questo momento, non aveva una dimora fissa. Lontani i tempi di ‘Roma ladrona’, dunque, con il partito che ha messo piede nella Città Eterna in vista delle elezioni comunali del 2021. E la strada scelta è la stessa in cui viveva il leader radicale Marco Pannella.

In uni degli stabili di via della Panetteria sono in corso i lavori di ristrutturazione che dovrebbero terminare a primavera inoltrata. Poi la sede Lega a Roma diventerà realtà. Il quartier generale del Carroccio dovrebbe essere ospitato al civico 52 della strada che collega Fontana di Trevi al Quirinale. Non si tratterebbe di un acquisto definitivo, ma di un contratto di locazione temporaneo, come spesso capita negli edifici storici della capitale.

Sede Lega a Roma, scelta via della Panetteria

Secondo quanto appreso dalla AdnKronos, il contratto di affitto prevede un canone mensile da seimila euro, ma la sede operativa rimarrà quella di via Bellerio a Milano.. La sede Lega a Roma sarà il punto di coordinamento dove il Carroccio porterà avanti la sua corsa verso il Campidoglio, con la sfida a Virginia Raggi rilanciata anche nel corso della giornata di domenica con il comizio elettorale tenuto da Matteo Salvini al Palazzo dei Congressi dell’Eur. Ancora non è stato fatto il nome del candidato del centrodestra, ma si è aperta la porta all’ipotesi di un candidato civico in rappresentanza anche di Fratelli d’Italia, in attesa di conoscere le mosse di Forza Italia.

