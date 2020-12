Tensioni post elezioni, l’ipotesi Secessione negli Usa fa discutere i social

E se ci fosse la secessione negli Usa? A ipotizzare la clamorosa e decisamente traumatica soluzione è stato il noto commentatore di destra Rush Limbaugh, che nel suo seguitissimo programma radiofonico ha ammesso che la crescente tensione tra destra e sinistra negli Stati Uniti sta portando il Paese verso un sempre maggiore rischio di rottura sostenendo che una coesistenza pacifica tra le due anime “non è possibile”. Una considerazione che ha aperto un dibattito sui social.

“Credo davvero che stiamo andando verso una secessione. Vedo un numero sempre maggiore di persone che che si chiede cosa abbia in comune con chi vive a New York, per esempio”. Queste le parole con cui l’icona della destra radiofonica americana Rush Limbaugh ha lanciato l’ipotesi secessione negli Usa che tanto sta facendo discutere. E così tra chi si fa affascinare dall’idea, anche per il timore che una certa destra non possa arrivare a sfondare nei grandi centri rischiando di essere sempre meno efficace a livello elettorale, e chi invece sottolinea come il vero rischio per gli Stati repubblicani sarebbe quello di staccarsi dai grandi Stati liberal come California e New York per finire come “Paesi del terzo mondo”, vista la loro difficile situazione finanziaria che beneficia dei benefit federali pagati dagli Stati con le economie più forti.

Rush Limbaugh: “I actually think that we’re trending toward secession.” If the red states seceded they would be a third world nation. It is the blue states that keep the red state’s financially afloat. Generally, blue states pay more taxes than they receive in federal benefits!

December 11, 2020