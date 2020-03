Il nuovo reparto di terapia intensiva del San Raffaele è stato aperto in 200 ore | VIDEO

Un piccolo gesto da solo fa poco. Tanti piccoli gesti uniti, invece, sono riusciti a far costruire il nuovo reparto di terapia intensiva all’Ospedale San Raffaele di Milano. Ci sono volute 200 ore, poco più di otto giorni (più due di allestimento) per dare vita a questa nuova soluzione che riuscirà a snellire la congestione all’interno dell’altra ala del nosocomio lombardo. Si tratta di 14 posti letto attrezzati con ossigeno e respiratori in grado di ospitare altri pazienti. Il tutto era partito dalla raccolta fondi promossa da Chiara Ferragni e Fedez che ha ottenuto un enorme riscontro e visibilità.

LEGGI ANCHE > L’Ospedale Fiera Milano avrà meno posti letto del previsto

Il crowdfunding ha superato quota 4,3 milioni di euro. I soldi, come spiegato dallo stesso Fedez, sono stati destinati all’Ospedale San Raffaele (struttura privata) perché per dare il via libera ai fondi per la creazione di un qualcosa di analogo all’interno di una struttura pubblica si sarebbe dovuto fare i conti con le lungaggini burocratiche. E nel video condiviso da Chiara Ferragni ci sono le ore precedenti all’apertura del nuovo reparto e ai primi trasferimenti.

Un reparto di terapia intensiva costruito da zero in 8 giorni grazie alle oltre 200.000 donazioni ricevute. Continuiamo cosi ❤️ https://t.co/T1yB4E19Uk pic.twitter.com/BYpyRmk7ld — Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) March 23, 2020

La nuova terapia intensiva del San Raffaele

E questa mattina hanno fatto accesso alla nuova sala di terapia intensiva del San Raffaele i primi tre pazienti, probabilmente trasferiti da un’altra ala della stessa struttura milanese. All’interno della tensostruttura sono stati preparati 14 nuovi posti letto con respiratori e monitor. Ma non è finita qui. La raccolta fondi prosegue ed è già in costruzione, adiacente a questa nuova struttura, un altro reparto di terapia intensiva per aumentare ancora di più i posti di terapia intensiva.

(foto di copertina e video da profilo Twitter di Chiara Ferragni)