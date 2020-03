Quando la notorietà paga (tutti): la raccolta dei Ferragnez per le terapie intensive supera i 3 milioni

Un bel messaggio. Davvero un gran bel messaggio. Essere famosi sul web vuol dire avere un grande ascendente sul pubblico. Spesso e volentieri i cosiddetti influencer vengono criticati per il modo in cui scelgono di sfruttare la loro popolarità, ma oggi è proprio il caso di dirlo: la notorietà di qualcuno può valere tanto per tutti. È il caso di Chiara Ferragni e di suo marito Fedez che, grazie alla loro popolarità in rete, sono riusciti a racimolare oltre 3 milioni di euro in 24 ore da donare alle terapie intensive in questo momento di crisi nazionale per il coronavirus.

La «forza divulgativa» utilizzata per fare del bene

Il messaggio di Chiara Ferragni e Fedez è comparso ieri sul profilo dell’influencer sotto forma di video. A parlare per prima è lei, annunciando la loro volontà di utilizzare la loro «forza divulgativa per condividere un messaggio molto importante e per contrastare insieme l’emergenza». Prende poi la parola Fedez, facendo riferimento a «un progetto in collaborazione con l’Ospedale San Raffaele per supportare le terapie intensive creando nuovi posti». La coppia ha deciso di donare 100mila euro di tasca propria e di istituire una raccolta fondi. I due hanno fatto appello a tutti i follower domandando di contribuire ognuno a modo proprio, chi con somme di denaro, chi condividendo il messaggio. Sono in tanti anche gli esponenti del mondo dello spettacolo e del web, a industriali e brand – chiamati in causa da Fedez – ad aver ascoltato l’appello.

L’esempio dei Ferragnez spinge tanti a donare e a dare vita a petizioni

L’esempio virtuoso della coppia ha dato i suoi frutti. Dopo appena cinque ore dall’appello la Ferragni ha notificato sul suo profilo che già 1 milione di euro era stato raccolto. La quota 2 milioni di euro è stata toccata dopo appena 12 ore di esistenza della campagna di fundraising. A 24 ore lo strabiliante risultato di 3 milioni di euro con 165mila donazioni in arrivo da 92 diversi paesi, come si legge nel post della Ferragni. Questa raccolta è diventata la più grande fatta tramite Gofundme – sito che dà la possibilità a tutti di creare campagne per finanziare ogni genere di causa- in tutta Europa. Come è possibile vedere sui social e in rete, dopo quella di Chiara Ferragni e Fedez sono moltissime le campagne di raccolta fondi nate a sostegno dei singoli ospedali delle varie città italiane maggiormente messe sotto pressione dall’emergenza.

(Immagine copertina dal video sul profilo Instagram di Chiara Ferragni)