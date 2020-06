Costamagna chiede a Salvini del crollo nei sondaggi e lui risponde che si occupa di vita reale

Matteo Salvini è stato ospitato a Fuori dal Coro da Mario Giordano e, tra le altre cose, è tornato sulla questione delle ciliegie. Durante tutta la giornata di ieri ha tenuto banco la polemica su Salvini che mangia le ciliegie mentre Zaia parla di alcuni neonati deceduti in ospedale a causa di un batterio. Oltre a questo, la giornalista e conduttrice televisiva gli ha chiesto conto dei sondaggi e Salvini – come sempre in questi giorni – ha risposto parlando della «vita reale degli italiani». Le domande sono diverse – dalle ciliegie ai sondaggi – ma la risposta è sempre quella.

Costamagna chiede a Salvini dei sondaggi Lega

La domanda della Costamagna, come si vede nel video, è puntuale e precisa: «Un anno fa la sua Lega trionfava alle Europee con oltre il 34%, oggi invece è data nella media dei sondaggi intorno al 26%. Come spiega questo calo e come intende invertire la rotta? Non vale dire che non crede ai sondaggi». Più precisa di così si muore, considerata anche la considerazione finale. La Costamagna vuole una risposta precisa da parte di Salvini.

«A me interessa risolvere i problemi della cassa integrazione»

«Non dico che non credo». Queste le sole parole pronunciate da Salvini che abbiano a che fare con la domanda della giornalista. Attacca poi con il solito disco: «A me interessa risolvere i problemi della cassa integrazione, delle partite IVA che sono alla disperazione, degli avvocati che combattono per 500 euro al mese e aggiungo un’altra realtà dimenticata dal governo, i disabili. Ci sono in Italia cinque milioni di disabili, ragazzi speciali che hanno sofferto più di altri in questi mesi e hanno avuto zero». Poi passa a Conte., parlando dei suoi punteggi: «Quindi è chiaro che se c’è Conte a reti unificate dalla mattina alla sera, per carità, sarà contento e avrò tanti sondaggi. Anche se mi sembra che l’aria stia cambiando».

Attacca Conte: «Io mi occupo più di vita reale, anche se sarà meno appariscente»

Salvini accusa Conte di poca sobrietà, di essere sempre presente nelle televisioni. «Io magari mi occupo di più di vita reale. Sarà meno appariscente, però preferisco risolvere il problema di una famiglia che non riesce a pagare il mutuo a fine mese che non avere un punto in più nei sondaggi». Un mondo rovesciato – o semplicemente Salvini senza poteri all’opposizione e Conte al governo -, quello descritto dal leader leghista, in cui Conte non fa altro che pensare all’apparenza e comparire nelle televisioni per prendere punti e il leghista è l’eroe della narrazione che combatte a spada tratta per le famiglie.