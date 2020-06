Salvini ci insegna cosa non fare con una mascherina usata | VIDEO

Non per come la indossa, ma per l'utilizzo che ne fa

Il leader della Lega, in conferenza stampa, la usa in modo sbagliato

Il Coronavirus, come ormai sanno tutti, si veicola attraverso bocca e naso, ma anche occhi. Lo hanno detto, fin dall’inizio, tutti gli esperti e i medici che hanno studiato la natura del virus che ha generato la pandemia a livello globale. Per questo motivo è stato consigliato l’utilizzo della mascherina – e in alcuni casi della visiera, soprattutto in ambito sanitario – affinché diminuisca il rischio di contagio. Quindi, tra le cose da non fare, c’è anche il tentare il più possibile di non toccarsi gli occhi senza mani igienizzati. Eppure Salvini pulisce occhiali con mascherina usata, esponendosi a un rischio.

LEGGI ANCHE > Nonostante il video, Salvini nega di aver mangiato ciliegie mentre Zaia parla di neonati morti

Il tutto è andato in scena lunedì scorso, prima dell’inizio della sua conferenza stampa da Gardone val Trompia (in provincia di Brescia). L’attenzione, quel giorno, si era spostata sul battibecco con una giornalista di Tagadà che chiedeva al leader della Lega se fosse necessario continuare a fare selfie creando inevitabili assembramenti. Ma, poco prima, il segretario della Lega ha compiuto un gesto da evitare (per la propria salute e per le persone che sono al suo fianco).

Salvini pulisce occhiali con mascherina usata

All’inizio del filmato si vede Salvini intento a cambiarsi la mascherina: toglie quella tricolore per indossarne un’altra. Poi, qualche istante dopo, il leader della Lega prende proprio quel dispositivo di protezione appena levato e lo utilizza per dare una pulita ai propri occhiali. Un gesto da non fare, soprattutto per sé stessi. La mascherina, infatti, rischia di esser venuta in contatto con agenti virali e, per questo motivo, ne è sempre stata consigliata – quando si parla di mascherine riutilizzabili in tessuto, come quella indossata dal leghista – la disinfezione prima di un nuovo utilizzo.

Gli occhi

E, invece, Salvini pulisce occhiali con mascherina usata. Un errore, soprattutto per se stesso. Gli occhi, infatti, sono una della zone più a rischio per il contagio, insieme a naso e bocca. Utilizzare un dispositivo già usato – soprattutto durante gli incontri con altre persone, come avvenuto prima di quella conferenza stampa – per pulire i vetri dei propri occhiali è assai rischioso.

(foto di copertina: da Tagadà, La7)