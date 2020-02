Coronavirus, Salvini denuncia Enrico Rossi ma i 16 contagi sono in regioni amministrate dalla Lega

Il paradosso è servito, ma nella perenne campagna elettorale anche i timori per le notizie dei contagi da Coronavirus posso essere trasformati in acqua per i propri mulini. Ed ecco l’annuncio: Matteo Salvini denuncia Enrico Rossi. Il governatore della Regione Toscana è accusato dal segretario della Lega di non aver predisposto controlli sui cittadini cinesi rientrati nelle zone di Prato e dintorni. Poi, però, guardando la mappa dei casi di contagio in Italia, si scopre che i 16 casi di cui si è avuto notizia solo nella giornata di oggi sono geolocalizzati in Lombardia e Veneto: due Regioni amministrate dal Carroccio.

LEGGI ANCHE > Coronavirus, salgono a 14 i casi di contagio in Lombardia

Ma questo poco interessa a Matteo Salvini che attacca il governatore della Regione Toscana dandogli colpe su tutto. Nessun commento, invece, sui casi – che sono diventati 14 tra Lodi e dintorni, più i due riscontrati nel pomeriggio di oggi nel Padovano – dove le amministrazioni Regionali sono a trazione leghista e del centrodestra unito. Ma sui social del leader del Carroccio si attacca solo il rappresentante del Pd. Come ovvio.

Non solo mette a rischio la salute dei cittadini toscani, non facendo tutti i controlli necessari su chi rientra dalla Cina, ma accusa chi lo critica, scienziati e medici compresi, di essere un “fascioleghista”! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 21, 2020

Salvini denuncia Enrico Rossi

«BASTA! Anche dopo le tante segnalazioni ricevute da voi, abbiamo deciso di denunciare il presidente della Toscana (PD) – ha scritto Matteo Salvini su Twitter -. Mentre nostri connazionali sono stati sottoposti ad una giusta quarantena presso il Centro sportivo militare della Cecchignola, in Toscana, alcune migliaia di cinesi di ritorno dal loro Capodanno sono solo invitati e non obbligati a presentarsi presso un ambulatorio ubicato nella zona industriale di Firenze, messo in piedi in fretta e furia, tra il giusto sconcerto di chi lavora nei paraggi».

I casi in Veneto e Lombardia

Nessuna colpa, per nessuno. Questa è la realtà dei fatti. Non hanno responsabilità né Luca Zaia in Veneto, né Attilio Fontana in Lombardia per i casi di contagio che si sono moltiplicati nella sola giornata di oggi. Ma fa riflettere come Matteo Salvini abbia trovato un colpevole di un qualcosa che in Toscana non è ancora accaduto, mentre non ha proferito dichiarazioni sui casi purtroppo conclamati nelle Regioni amministrate dal suo partito.

(foto di copertina: da profilo Twitter di Matteo Salvini)