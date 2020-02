Dopo i casi registrati in Lombardia, anche in Veneto vengono confermati due contagi da Coronavirus. Si tratta di due pazienti anziani che sono risultati positivi ai test effettuati a Padova. I due sono stati ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera padovana, in attesa del riscontro da parte dell’Istituto Spallanzani di Roma a cui sono stati inviati i tamponi di un secondo test.

Coronavirus, confermati due contagi in Veneto

I due anziani risultati positivi al test del Coronavirus sono entrambi residenti a Vo’ Euganeo, paese nella zona dei Colli in provincia di Padova. Secondo le prime indiscrezioni, non ancora confermate ufficialmente, i due sarebbero frequentatori di uno stesso bar. Appena saputa la notizia, il governatore Regionale Luca Zaia ha dichiarato che si recherà presso l’unità di crisi allestita a Padova in via degli Scrovegni, dalla quale effettuerà una conferenza stampa insieme al capo nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Durante la giornata di venerdì 21 febbraio erano stati ricoverati nei reparti ospedalieri di malattie infettive dell’Ospedale di Padova nove casi sospetti di Coronavirus. I soggetti presentavano una lieve sintomatologia respiratoria ed erano rientrati da poco da aree cinesi considerate a rischio. Tutti però erano risultati negativi ai test effettuati, mentre 77 persone, tra bambini ed adulti, erano stati messi in isolamento fiduciario.

