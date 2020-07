Salvini è irritato con Conte perché ha invitato prima la Meloni? L’incontro (urgente) ci sarà la prossima settimana

Lo abbiamo già evidenziato ieri: il centrodestra ha chiesto per giorni un incontro in una sede istituzionale con Giuseppe Conte. Quando l’invito a Palazzo Chigi è arrivato nella giornata di ieri (previsto inizialmente per oggi, 9 luglio, alle ore 18), Matteo Salvini ha detto di avere altri impegni. Giorgia Meloni, invece, si era detta disponibile, tanto che sui social network aveva scritto: «È infine arrivato l’invito di Conte a incontrarci per giovedì pomeriggio. Come annunciato, andrò a Palazzo Chigi, a rappresentare in una sede ufficiale Fratelli d’Italia e le sue idee, se questa sarà la scelta condivisa dalla coalizione di centrodestra».

Incontro Salvini-Conte rimandato alla prossima settimana

Tuttavia, a quanto pare, Giorgia Meloni aveva dato per scontato che l’invito fosse già stato esteso anche a Lega e Forza Italia, che invece – stando a quanto riportato dal Corriere della Sera – hanno fatto la parte degli ‘imbronciati’ per questa piccola incomprensione a livello comunicativo. Per questo, il fatto che Meloni abbia comunicato di aver ricevuto l’invito prima di Salvini appunto, il leader della Lega ha affermato di avere altri impegni con lavoratori e operai nella giornata di oggi. Rimandando al mittente l’invito del presidente del Consiglio che, non a caso, da Madrid ha fatto la battuta su Ecce Bombo e il ‘mi si nota di più se vado o se non vado’.

Fatto sta che l’incontro ci sarà, anche se non rispetterà quei criteri e quei canoni d’urgenza che il centrodestra aveva messo in evidenza esortando il presidente del Consiglio a organizzarlo. Il faccia a faccia con le forze di opposizione, infatti, potrà essere possibile soltanto nella prossima settimana, dopo gli impegni di Salvini di oggi (la Meloni invece si era dichiarata disponibile) e dopo questo lungo week-end della prima metà di luglio, occasione sia per qualche tour elettorale, sia per qualche ora di pausa estiva. Sempre prioritarie, a questo punto, rispetto agli interessi del Paese.

Salvini-Conte, le condizioni per l’incontro

Il centrodestra, tra le altre cose, ha posto anche delle condizioni ben precise in merito all’incontro che ci sarà a questo punto la prossima settimana. Le opposizioni, infatti, hanno chiesto un resoconto molto preciso di quanto accaduto nei giorni scorsi agli Stati Generali dell’economia e hanno chiesto tempo per presentare la propria ricetta sul rilancio del Paese. Una ricetta che, evidentemente, stanno sbandierando da diversi giorni pubblicamente, attraverso le piazze amiche dei comizi, ma che non sembra ancora avere una stesura definitiva tale da poter essere presentata sul tavolo di un incontro ufficiale.