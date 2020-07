Quali impegni avrà domani pomeriggio Salvini che ha dichiarato che non può andare all’incontro con Conte?

Prima aveva detto di non aver ricevuto l’invito. Poi, una volta che Giuseppe Conte aveva fissato un incontro in una sede istituzionale (proprio come volevano i partiti del centrodestra) per domani, 9 luglio, alle ore 18, Matteo Salvini ha comunicato che non sarà presente perché aveva già altri impegni. «Prima il signor Conte paga la cassa integrazione a coloro che aspettano da mesi e sblocca i cantieri che stanno sequestrando decine di migliaia di lavoratori sulla A7 – ha detto Salvini -. C’è la Liguria sotto sequestro. Io non vado da nessuno finché questo chiacchierone non paga la cassa integrazione promessa. Ne riparleremo quando avrà mantenuto alcune delle sue promesse. Domani pomeriggio ho impegni più importanti con lavoratori e operai».

Incontro Salvini-Conte, il leader della Lega non ci va

Dunque, un incontro con lavoratori e operai. Un impegno, per così dire, istituzionale. Niente a che vedere con eventuali pomeriggi liberi, spritz o aperitivi. Peccato, però, che sono settimane che Matteo Salvini, insieme anche a Giorgia Meloni e ad Antonio Tajani, stiano chiedendo un confronto in una sede istituzionale con il presidente del Consiglio. Bisognerà attendere, ora, la risposta di Giorgia Meloni. Che figura farebbe Salvini se la leader di Fratelli d’Italia dovesse andare e lui, invece, no?

Giorgia Meloni chiede la riunione in streaming

Se la Lega dice no, Fratelli d’Italia sembra essere favorevole all’incontro. Giorgia Meloni, però, ribadendo una sua vecchia dichiarazione del 5 giugno scorso, ha chiesto che il tutto avvenga in diretta streaming: «Non è il momento dei tatticismi o dei giochini di bassa politica, è il momento della serietà nel quale ognuno deve avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. Per questo chiedo anche al Governo che l’incontro di domani sia trasmesso in diretta streaming in modo che gli italiani possano giudicare chi sta facendo propaganda e chi sta pensando al bene dell’Italia. Noi non abbiamo nulla da nascondere». Insomma, se non ci sarà l’incontro Salvini-Conte, potrebbe essercene uno con Fratelli d’Italia e Forza Italia. Trasmesso a rete unificata.