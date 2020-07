Conte dice che Salvini è come Ecce Bombo

La conferenza stampa congiunta di Giuseppe Conte con Pedro Sanchez a Madrid non ha evitato al presidente del Consiglio delle battute sull’incontro con le opposizioni. Giuseppe Conte aveva previsto un confronto con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani giovedì pomeriggio a Palazzo Chigi, alle ore 18. Ma Matteo Salvini ha detto che non sarebbe andato per altri impegni precedentemente assunti. Allora, il presidente del Consiglio ha citato Nanni Moretti in Ecce Bombo.

«Non vorrei sbagliare – ha detto Conte -, ma questo atteggiamento mi ricorda molto il Nanni Moretti di Ecce Bombo. Mi si nota di più a Villa Pamphili o a Palazzo Chigi? Mi si nota di più in streaming o solo con rappresentazione fotografica?». Quest’ultimo riferimento è a Giorgia Meloni, che aveva chiesto – per l’incontro di domani – una diretta streaming, sul modello del M5S.

Insomma, una replica ironica del presidente del Consiglio alle opposizioni che prima hanno chiesto ripetutamente di incontrarlo e adesso pare si stiano tirando indietro. Matteo Salvini, infatti, ha annunciato che domani avrà un incontro con gli operai e che, quindi, non potrà essere a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, invece, ha chiesto la diretta streaming.

Inevitabile, dunque, la citazione di Ecce Bombo, il film in cui il personaggio di Michele si chiedeva testualmente:

«Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?Vengo. Vengo e mi metto, così, vicino a una finestra, di profilo, in controluce. Voi mi fate: “Michele vieni di là con noi, dai”, e io: “andate, andate, vi raggiungo dopo”. Vengo, ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. Eh no, sì. Ciao, arrivederci. Buonasera».