Giachetti dice che Salvini è un «ciarlatano e caz*aro», ma non gli può essere impedito di fare un’iniziativa politica

Le contestazioni di ieri sera contro Matteo Salvini a Mondragone hanno provocato molte polemiche. Il clima nella cittadina campana si era acceso già nel pomeriggio, prima dell’arrivo del segretario della Lega. Poi, appena ha iniziato a parlare, le proteste hanno costretto gli organizzatori a interrompere il tutto. Poi il senatore ha attaccato i manifestanti dicendo che sono al servizio della camorra, per annunciare un suo futuro ritorno nella città. Insomma, un clima esacerbato che ha provocato la diesa da parte di Roberto Giachetti.

Il deputato di Italia Viva si è schierato in difesa della libertà di pensiero ed espressione del leader della Lega, sottolineando come l’iniziativa politica non possa essere impedita in un Paese che si considera democratico. Parole che hanno provocato molte reazione sui social, con tanti utenti che hanno ricordato quel che Matteo Salvini diceva anni fa dei campani e del Sud, a partire da quel coretto cantato a Pontida sui napoletani.

Sarà un ciarlatano, un provocatore, un cazzaro. Ma non esiste al mondo che in un paese democratico ad un esponente politico (per di più il segretario del maggiore partito italiano) venga impedito di fare un’iniziativa politica. — Roberto Giachetti (@bobogiac) June 29, 2020

Salvini a Mondragone, la difesa di Roberto Giachetti

«Sarà un ciarlatano, un provocatore, un cazzaro. Ma non esiste al mondo che in un paese democratico ad un esponente politico (per di più il segretario del maggiore partito italiano) venga impedito di fare un’iniziativa politica», ha scritto Roberto Giachetti commentando quel che è accaduto a Salvini a Mondragone. Un commento che ha provocato molte reazioni.

È un ciarlatano, un provocatore, un cazzaro che ce l’ha fatta, al contrario di te. — Frankie hi-nrg mc (@frankiehinrgmc) June 29, 2020

Quando aveva le forze dell’ordine al suo servizio ha rimosso striscioni, sequestrato smartphone, represso ogni forma di dissenso.

È andato a Mondragone a creare assembramenti in una zona rossa, sciacallare e fomentare odio.

La gente ha tutto il diritto di respingerlo! — la manina (@La_manina__) June 29, 2020

È un ciarlatano. Diffonde fake news, razzismo, odio; gira indisturbato senza rispettare le regole. Non fa politica: è un imbonitore che si è intascato 49mio di Euro pubblici.

Vediamo di non dargli alibi e dignità affinché questo paese democratico non si trasformi

in un incubo. — Vittoria Castagna 🖤 (@vitcastagna) June 29, 2020

Insomma, la posizione di Giechetti sul caso del leader della Lega in Campania non è piaciuta a molti. Anzi, a quasi nessuno.

