Spunta una nuova rivelazione su Coney Barrett, la giudice nominata dal presidente Trump per prendere il posto della defunta Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema. Secondo il Washington Post infatti la 48 enne giudice ultra conservatrice avrebbe avuto un ruolo di primo piano nel gruppo fondamentalista cristiano People of Praise, famoso perché i suoi membri credono in fenomeni sovrannaturali guidati dallo Spirito Santo come guarigioni miracolosi e profezie.

Secondo la nuova rivelazione su Coney Barrett pubblicata dal Washington Post la 48enne ultra conservatrice sarebbe addirittura stata una “handmaid”, ovvero una delle leader femminili del gruppo che pratica una rigida divisione di ruoli in base al sesso e ha leader che vengono consultati per decisioni come appuntamenti romantici, matrimonio, lavoro e questioni finanziarie. Il titolo di “handmaid” però riporta alla mente soprattutto il romanzo di Margaret Atwood, che racconta come i gruppi fondamentalisti cristiani sottomettono le donne fertili a stupri rituali per farle mettere incinta dai propri leader. Non a caso il gruppo avrebbe recentemente smesso di usare il termine ammettendo come il significato del termine sia cambiato nel corso degli ultimi anni. E se il portavoce di People of Praise ha preferito non commentare lo scoop del Washington Post, la stessa Amy Coney Barrett ha sempre evitato di rispondere con chiarezza sulle sua esperienza nel gruppo.