Kamala Harris contro la nomina di Coney Barrett: “Un’offesa al ricordi di Ruth Bader Ginsburg”

Kamala Harris contro Coney Barrett. La candidata democratica alla vice presidenza degli Stati Uniti torna all’attacco della giudice ultra conservatrice nominata da Trump alla Corte Suprema per prendere il posto della defunta Ruth Bader Ginsburg. Una scelta, ha spiegato Harris, che “offende la memoria” della giudice paladino dei diritti civili e mette a rischio le conquiste sociali e civili negli Stati Uniti.

A scatenare lo sfogo di Kamala Harris contro Coney Barrett, il pensiero che il posto della paladina dei diritti civili Usa sia preso dalla giudice ultra conservatrice famosa per la lunga serie di voti in “opposizione all’aborto e ai diritti riproduttivi”. “Non c’è questione che manchi di rispetto e disonori il lavoro e quello che il giudice Ginsburg ha ottenuto nella sua vita che cancellare la decisione fondamentale della storia della Corte che ha stabilito che la donna ha diritto a prendere le decisioni sul proprio corpo” ha detto Harris durante un comizio in Nord Carolina, riferendosi alla sentenza Row vs Wade del 1973, che di fatto ha legalizzato l’interruzione di gravidanza negli Stati Uniti e che da allora è nel mirino degli estremisti cattolici di destra. E proprio la cancellazione di Roe vs Wade è alla base della scelta di Amy Coney Barrett da parte di Trump, che ha così chiamato a raccolta la destra cristiana con uno dei temi più sentiti e divisivi nella politica e nella società americana.

When Justice Ginsburg passed away, not only did we lose a giant from the Court, but from American life. Few people in our history have done more to change more lives than she did as a lawyer, an advocate, and a Supreme Court Justice.

She was an inspiration for each of us.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 28, 2020