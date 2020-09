Risultati regionali Campania, cosa dicono le prime proiezioni

In Campania secondo gli exit poll e le prime proiezioni non ci sarà chissà quale sorpresa ma, come sempre, mai dire mai. Chiuse le votazioni alle ore 15 si attende per i conteggi nei vari seggi. Chiuse le urne comincia quindi lo spoglio delle urne – anche per il referendum – che funziona come segue: si annotano, per le regionali, candidato presidente, preferenza per consigliere più partito o per singolo partito. Ci sono varie combinazioni ma, dagli istant poll YouTrend, la situazione in Campania sembra schiacciante: dovrebbe vincere De Luca e non ci si aspetta particolari sorprese per i risultati regionali Campania.



LEGGI ANCHE >>> La campagna elettorale di De Laurentiis (e del Napoli) in favore di De Luca: «È lui l’uomo migliore del momento»

Prime proiezioni regionali Campania

De Luca è dato al 66,8% nelle prime proiezioni regionali Campania. Stefano Caldoro, per il centrodestra, conta il 19,2% dei voti. Il 10,6% dei voti scrutinati va a Valeria Ciarambino dei 5 Stelle.

Risultati regionali Campania: segnalati brogli in mattinata

La forchetta, secondo gli exit poll, è veramente ampia. De Luca si vedrebbe ampiamente confermato, Caldoro si fermerebbe tra il 26% e il 30% mentre Ciarambino per il Movimento 5 Stelle si sarebbe fermata massimo al 15%. Intanto da Napoli questa mattina arriva la notizia dei brogli elettorali segnalata alla prefettura. L’allarme è stato lanciato da Sandro Ruotolo, giornalista e senatore del Gruppo Misto eletto col Partito Democratico che parla di rischio di voto inquinato e brogli elettorale alle regionali 2020 Campania. I luoghi segnalati sono: Frattamaggiore, Giugliano, Sant’Anastasia e Procida. Ruotolo ha parlato di «notizie dalla stampa e segnalazioni di irregolarità nel voto» con un invito alla Prefettura di Napoli per intensificare i controlli: «stiamo registrando notizie di tentativi di inquinare del voto c’è il caso di Frattamaggiore dove esponenti di partiti politici avrebbero avvicinato quanti si recavano nei seggi per votare, proponendo la votazione di se stessi o di propri amici e parenti. Casi non sporadici, stesse segnalazioni giungono anche da Giugliano. Mentre a Sant’Anastasia c’è stata addirittura la foto del voto e in una scuola di Procida sono state rinvenute schede timbrate in bianco. Credo che sia opportuno innalzare l’attenzione e tenere gli occhi aperti –a tal riguardo chiedo alle forze dell’ordine e alla Prefettura la massima attenzione».



De Luca prega San Matteo

Vincenzo De Luca, che probabilmente verrà confermato presidente Campania nelle regionali 2020 con il suo centrosinistra, non cambia nemmeno oggi le proprie abitudini. Questa mattina si è presentato a Salerno per partecipare alle celebrazioni per San Matteo, apostolo e patrono della città campana di cui è stato quattro volte sindaco. Una volta terminate le celebrazioni a numero chiuso causa Covid nella Cattedrale, De Luca nel pomeriggio ha deciso di partecipare a un ulteriore momento di preghiera nell’atrio del Duomo in sostituzione della classica processione. La scelta di De Luca attendendo lo spoglio elettorale è quella di attendere insieme ai suoi cari nel quartier generale e presentarsi solo in tarda serata al comitato elettorale allestito appositamente alla Stazione Marittima.

Due i risultati che al momento appaiono davvero eclatanti: il Veneto, con Zaia oltre il 70%, e la Campania, con De Luca che doppia Caldoro.#referendum #elezioniregionali — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) September 21, 2020

Intanto tra chi commenta i risultati regionali Campania sono in molti a evidenziare l’enorme portate del risultato per De Luca in Campania (considerato che cinque anni fa aveva vinto con uno scarto di solo 3 punti percentuali) – e non solo, considerato che Zaia potrebbe essere il candidato più votato di sempre alle regionali in Veneto -. Intanto da Stazione Marittima ancora nessuna notizia di De Luca, solo un maxi schermo e un palco con il vice Fulvio Bonavitacola, il quale non parlerà fino a quando non si avrà certezza delle proiezioni avanzate ottenute dai primi risultati degli spogli.