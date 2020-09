Veneto: nelle prime proiezioni è plebiscito per Luca Zaia

Secondo le prime proiezioni , le elezioni venete si sarebbero trasformate in un vero e proprio plebiscito per il Governatore uscente Luca Zaia. La coalizione del governatore uscente è data alla prima proiezione al 73.5% delle preferenze contro il 16.7% del candidato di centrosinistra Lorenzoni e il 4.20% del candidato pentastellato. Zaia era sostenuto da una coalizione di centrodestra che conta i maggiori partiti dell’area: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, oltre che le due liste civiche Zaia Presidente e Lista Veneto Autonomia. Il centrosinistra è apparso invece, per l’ennesima volta molto frammentato, con la coalizione principale che vedeva una coalizione di centrosinistra che andava dal Partito Democratico a + Europa e l’ala renziana staccata dal centrosinistra.

Premiato il “modello Veneto”

Un successo costruito passo passo anche durante il lockdown e i mesi più duri della pandemia con la costruzione di un “modello Veneto” capace di valicare i confini regionali ed affermarsi come esempio di gestione virtuosa dell’epidemia. Una parabola inaspettata, dopo i primi casi di Vo’ Euganeo e i numeri allarmanti della vicina Lombardia, che ha proiettato Zaia al centro della politica nazionale tanto da “insidiare” per molti la stessa leadership di Matteo Salvini.