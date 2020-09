La campagna elettorale di De Laurentiis (e del Napoli) in favore di De Luca: «È lui l’uomo migliore del momento»

Un endorsement significativo nel giorno del voto. Aurelio De Laurentiis, già nel recente passato, aveva criticato il candidato del Centrodestra alla Regione Campania Stefano Caldoro, facendo capire di non avere molta simpatia (politica) nei suoi confronti. Oggi, però, parla anche a nome del Napoli – club di sua proprietà – attraverso un tweet che lascia poco spazio alle interpretazioni: Aurelio De Laurentiis appoggia De Luca nella corsa alla riconferma in Campania.

Oggi, primo giorno di voto per le Regionali (e per il Referendum sul taglio dei parlamentari), il presidente del Napoli e produttore cinematografico si schiera apertamente rendendo pubblico ciò che in molti già sapevano, viste le esternazioni precedenti.

Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. E’ lui l’uomo migliore del momento. #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 20, 2020

De Laurentiis appoggia De Luca, il tweet

«Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania – scrive Aurelio De Laurentiis su Twitter -. Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. È lui l’uomo migliore del momento». Non parla solamente a titolo personale, dunque, ma anche a nome del club di sua proprietà.

Le polemiche con Caldoro

Aurelio De Laurentiis appoggia De Luca, dunque. Così come il Napoli. Un evidente invito ai tifosi azzurri affinché votino colui il quale viene definito «l’uomo migliore del momento». Il tutto a poche settimane dalla polemica a distanza con il candidato del centrodestra (già Presidente della Regione Campania dal 2010 al 2015) Stefano Caldoro.