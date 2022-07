Perché il responsabile della sicurezza globale di TikTok ha scelto di dimettersi?

Aumenta il controllo del feed, aumenta la sicurezza dell’app: TikTok si rivoluziona e lo fanno anche le persone che ci lavorano. Il responsabile della sicurezza globale Roland Cloutier, che ha svolto questo ruolo chiave a partire dal 2020, ha scelto di rimanere in azienda ma di cambiare ruolo secondo quanto riporta il sito web TikTok in una nota. «Con il nostro recente annuncio sulle modifiche alla gestione dei dati negli Stati Uniti, è giunto il momento di passare dal mio ruolo di Global Chief Security Officer a un ruolo di consulenza strategica che si concentri sull’impatto commerciale dei programmi di sicurezza e di fiducia, collaborando direttamente con il (CEO) Shou, il (vicepresidente della tecnologia di ByteDance) Dingkun e altri dirigenti», scrive nella nota Cloutier.

TikTok, a cosa è dovuta la scelta dell’ex responsabile della sicurezza globale?

La scelta è conseguente ai recenti cambiamenti nella sicurezza TikTok di proprietà cinese che, recentemente, sta affrontando una crescente richiesta di regolamentazione da parte della autori Usa rispetto al trattamento dei dati personali. Due anni fa l’esperto è stato assunto per la gestione dei tradizonali problemi legati alla cybersicurezza – riporta Reuters – e quelli di sicurezza nella gestione dei dati facendo i conti con il fatto che l’app fosse di proprietà cinese.

La decisione, ora, è stata quella di rimescolare le carte in tavola trasferendo le questioni di sicurezza specifiche relativamente alla Cina a team più localizzati. Ecco allora, come recentemente annunciato, che nascono team dedicati a specifici rami della sicurezza TikTok in Usa come USDS, che ha il ruolo di gatekeeper per quanto riguarda i dati dei cittadini statunitensi così da tenerli quanto più possibile a riparo dall’accesso della Cina. Lo scopo è quello di far lavorare questo team in modo autonomo e distaccato da Byte Dance.

Una fonte TikTok ha rivelato che l’azienda, con leadership in Usa e a Singapore, starebbe valutando di creare organi simili per la sicurezza dei dati di altri stati compresa l’Unione europea. Il testimone passa a Kim Albarella, membro senior del team di sicurezza attuale.