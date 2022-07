C’è una nutrizionista in trend su TikTok che sta creando parecchie polemiche

Il profilo si chiama dinutrizione su TikTok, è seguito da poco più di 9mila follower con circa 90 mila mi piace ma moltissime visualizzazioni favorite, in particolare, da un video che sta girando parecchio e che fa arrabbiare moltissime persone. Si tratta di un TikTok in cui compare la nutrizionista che ha creato il profilo mostrando una ciotola di anguria e sottolineando che non è acqua: «L’anguria come tutta l’altra frutta fa ingrassare – afferma – quindi va pesata», indicando poi la porzione per una giornata. Il modo di fare della donna, che spesso e volentieri inizi i video dicendo “ooooh, ooooh” – un po’ come a dire “svegliaaaa” risulta essere molto fastidioso per l’audience, così come alcuno contenuti veicolati.



Nutrizionista TikTok, i commenti infastiditi delle persone

Non il modo di fare di un medico, direbbero in molti, più probabilmente una tattica adottata per attirare l’attenzione delle persone generando commenti e mandando virali i contenuti. Il video con la ciotola di anguria, in particolare, ha raggiunto quasi due milioni di visualizzazioni e sono in molti a mettere in dubbio il metodo e i contenuti: tra chi dice che è «laureata all’università della vita» e chi sottolinea che – effettivamente – tutto ciò che viene mangiato in quantità eccessive fa ingrassare, la popolarità è stata raggiunta più per il fastidio generato che per l’apprezzamento dei contenuti.

Possibilità di controllo hashtag e For You TikTok

Su TikTok, come è normale che sia, ci sono contenuti di ogni genere. Anche quelli veicolati in un modo che non ci piace o su tematiche che non vorremmo veder comparire nel feed. In questo senso, TikTok viene incontro agli utenti con un cambio della gestione dei For You. Ogni utente avrà un potere maggiore rispetto a quello che preferisce non visualizzare selezionando parole e hashtag abbinati ai contenuti di cui preferisce non fruire.

L’aggiornamento fornisce, quindi, un controllo maggiore sui contenuti correlati e sui video che vengono visualizzati maggiormente. Utilizzare questo strumento, quindi, può permettere di non visualizzare contenuti specifici (per esempio, relativi alla nutrizione che – se vanno virali – compiono nelle bacheche di moltissime persone) e, più in generale, di gestire quello che viene suggerito indicando quali sono gli argomenti sui quali non si vogliono vedere contenuti.