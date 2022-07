Il contributo di Jessica Giorgia Senesi all’attivismo online | RAM – La rete a memoria

Cosa significa essere tra i primi creator ad aver parlato di transessualità in un certo modo sui social in Italia? Ce lo ha raccontato, nell'ultima puntata di Ram, Jessica Giorgia Senesi

Jessica Giorgia Senesi ha scelto di utilizzare canali come Instagram e TikTok per parlare ai suoi coetanei e a chiunque voglia capire qualcosa di più che cosa significa affrontare la transizione e essere una giovane donna transgender. Con diverse centinaia di follower tra TikTok e Instagram, la creator racconta in maniera sensibile e al contempo spiritosa le vicissitudini della sua vita e quelle di chi appartiene alla comunità LGBTQIA+ con l’intenzione di fare attivismo e costruire una maggiore cultura rispetto, in particolar modo, a quella T della sigla che sta per transessuale.

Jessica Giorgia Senesi è tra le prime ad aver parlato di tematiche LGBTQIA+

La storia di internet la fa anche chi crea contenuti veicolabili con i mezzi forniti e, senza dubbio, in tal senso Jessica Giorgia Senesi ci ha messo del suo: «Effettivamente sono una delle prime persone ad aver iniziato a trattare argomenti relativi alla comunità LGBTQ+ – ha raccontato ai microfoni di Giornalettismo – in particolar modo rispetto alla transessualità proprio perché anche io sono una ragazza transgender».

Sul mezzo scelto, ha pochi dubbi: «Penso che qualsiasi social possa essere un modo per fare attivismo e parlare della comunità, ovviamente vanno usati bene e bisogna saper comunicare in modo efficace con chi ci ascolta». Chi naviga i social si trova davanti maree di contenuti ma ci sono quelli di alcuni creator che – anche grazie alle decisioni dell’algoritmo – spiccano in maniera particolare. Nel caso di Senesi c’è una garanzia di qualità data dall’esperienza e dai metodi scelti per tenere alta l’attenzione dei follower: «Personalmente riesco a mantenere alta l’attenzione su TikTok sapendo quello di cui sto parlando, mettendoci tanta passione e aggiungendoci quel po’ di ironia che fa sempre comodo».

E i follower? Chi segue Jessica ama Jessica, tendenzialmente: «Le risposte ai miei contenuti sia su Instagram che su TikTok sono generalmente sempre positive – ci racconta – Ci sono quei piccoli commenti negativi ma, di base, ho una comunità molto aperta e molto positiva e sono molto felice di tutto questo».